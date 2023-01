Close Brothers se vante de ses fortes marges ; les malheurs de Novitas persistent

(Alliance news) - Close Brothers Group PLC a déclaré vendredi avoir réalisé une performance "résiliente" au cours de son premier semestre, mais a enregistré une faible performance de Winterflood, et prévient qu'il s'attend à de nouvelles provisions sur le portefeuille de prêts Novitas.

Les actions de la société cotée au FTSE 250 étaient en baisse de 12% à 925,50 pence chacune vendredi matin à Londres.

Le groupe de banque d'affaires basé à Londres a déclaré avoir constaté une bonne demande et des marges solides pour les cinq mois de son premier semestre se terminant le 31 janvier, tout en notant que l'activité commerciale a été faible chez le courtier en valeurs mobilières Winterflood. Winterflood fournit des services externalisés de négociation et de conservation pour les gestionnaires d'actifs et les plateformes.

Au cours de la période, le portefeuille de prêts de sa division bancaire a augmenté de 1,5 % pour atteindre 9,23 milliards de GBP, contre 9,10 milliards de GBP au 31 juillet.

Cette hausse est due à "une demande continue dans les activités commerciales, ainsi qu'à une augmentation des livres de Premium et de Property Finance, partiellement compensée par une modération des volumes d'affaires dans Motor Finance par rapport à l'exercice précédent", explique Close Brothers.

Son ratio de fonds propres de base (Common Equity Tier 1) était de 14,4 % au 31 décembre, en baisse par rapport à 14,6 % au 31 juillet, ce qui est supérieur à la fourchette cible de 12 à 13 % du ratio de fonds propres CET1 du groupe.

Close Brothers Asset Management a enregistré des entrées nettes annualisées de 6% depuis le début de l'année, en hausse par rapport aux 5% de l'année précédente. Cependant, les actifs gérés ont diminué à 15,2 milliards GBP, contre 15,3 millions GBP au 31 juillet. Le total des actifs des clients a chuté à 16,3 milliards GBP, contre 16,6 milliards GBP, reflétant les mouvements négatifs du marché.

En outre, Close Brothers a déclaré que la performance de Winterflood a été "affectée par le ralentissement continu, à l'échelle du marché, de l'activité commerciale dans les secteurs à marge plus élevée". En conséquence, le bénéfice d'exploitation de la période s'est élevé à 1,7 million GBP. "En dépit des conditions commerciales difficiles de la période, l'expérience de l'équipe et l'accent mis sur la gestion des risques ont permis de n'enregistrer qu'un seul jour de perte", ajoute-t-elle.

Close Brother a ajouté qu'elle s'attend à reconnaître une provision supplémentaire dans ses états financiers intermédiaires contre le portefeuille de prêts de Novitas jusqu'à 90 millions GBP.

En 2021, Close Brothers a décidé de cesser définitivement l'approbation de prêts à de nouveaux clients pour tous les produits proposés par Novitas et de se retirer du marché du financement des services juridiques.

Le directeur général, Adrian Sainsbury, a déclaré : "Nous avons réalisé une performance résiliente jusqu'à présent cette année financière, malgré le contexte de marché incertain. Nous avons constaté une bonne demande et des marges solides dans le secteur bancaire et avons enregistré des entrées nettes saines dans le secteur CBAM, bien que l'activité commerciale soit restée modérée à Winterflood. Bien que notre performance sous-jacente en matière de crédit reste forte, alors que nous accélérons nos efforts pour résoudre les problèmes liés au portefeuille de prêts Novitas, nous augmenterons les provisions supplémentaires dans les états financiers du premier semestre 2023 à un niveau qui couvrira adéquatement le risque restant de pertes de crédit pour le portefeuille actuel de prêts Novitas."

Pour l'avenir, elle se dit confiante pour naviguer dans l'incertitude économique.

Close Brothers publiera ses résultats pour les six mois se terminant le 31 janvier le 14 mars.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.