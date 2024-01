Cloud DX Inc. est une entreprise canadienne de télésurveillance des patients qui est un fabricant d'appareils médicaux et un développeur de logiciels autorisé par Santé Canada et enregistré auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, et qui offre une plateforme de soins de santé virtuels de bout en bout appelée Cloud DX Connected Health. L'entreprise a mis au point une famille de dispositifs médicaux exclusifs qui recueillent chacun de multiples signes vitaux et qui ont été homologués par les organismes de réglementation. Ses clients achètent Connected Health afin de surveiller à distance les patients souffrant de maladies chroniques graves, notamment la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'insuffisance cardiaque congestive (ICC), ainsi que les patients en convalescence après une intervention chirurgicale et les patients de Covid-19 décantés des hôpitaux. Les clients typiques de la société comprennent des hôpitaux et des autorités sanitaires provinciales au Canada, ainsi que des cabinets médicaux et des hôpitaux aux États-Unis.