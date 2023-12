Cloudbreak Discovery PLC est une société de redevances basée au Royaume-Uni et un générateur de projets de ressources naturelles. La société a conclu des accords d'option pour plusieurs de ses projets du portefeuille Northwest, situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique (C.-B.). La société propose une approche diversifiée par le biais d'une diversification des produits de base et des juridictions, en mettant l'accent sur les batteries et les métaux de base. Les actifs d'exploration et d'évaluation de la société comprennent la propriété Caribou, Timmins Sud, la propriété Klondike, la propriété Atlin Ouest, la propriété Yak, la propriété Stateline, la propriété Rizz, la propriété Icefall, la propriété Northern Treasure, la propriété Gold Vista, la propriété Silver Vista, la propriété Silver Switchback, la propriété Apple Bay, la propriété Foggy Mountain, la propriété Bob Cat, la propriété Rupert et la propriété Albion. La propriété Northern Treasure est située dans le nord de la Colombie-Britannique. La propriété Foggy Mountain est située dans le centre de la Colombie-Britannique.

Secteur Exploitations minières et métallurgie