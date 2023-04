DeepVerge doit de l'argent à Microsaic ; le bénéfice intérimaire de J Smart est en baisse

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

CloudCoCo Group PLC - société londonienne d'informatique et de communication pour les entreprises et le secteur public - note que plus de 15 000 produits ont été ajoutés au site MoreCoco. Entre-temps, il s'est associé à Abstract Tech, une société de conseil basée à Leeds qui se consacre à la réalisation de projets de transformation numérique à grande échelle. Ce partenariat ouvre "une série de nouvelles opportunités de revenus potentiels", selon CloudCoco. CloudCoco signe également un nouveau partenariat avec Ingram Micro, un grossiste mondial de produits technologiques et de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement, pour la fourniture de Microsoft Azure et d'autres services en nuage. Mark Halpin, directeur général de CloudCoco, déclare : "Il existe une demande croissante pour des fournisseurs agiles de matériel informatique et de solutions en nuage, et ces récentes mesures nous permettent d'être bien positionnés pour atteindre nos objectifs à long terme."

Dolphin Capital Investors Ltd - L'investisseur basé à Londres dans les développements de stations balnéaires haut de gamme en Méditerranée orientale - Réaffirme que l'accord d'option en vertu duquel Dolphin Capital Partners a acheté le droit d'acheter 15% supplémentaires du capital social "de la structure d'accueil détenant la station balnéaire Amanzoe que [Dolphin Capital Investors] a vendue en août 2018 n'a pas été divulgué et n'a donc pas été autorisé par la société". Dolphin Capital Investors cherche à récupérer la valeur de l'accord auprès de Dolphin Capital Partners, sans que les détails financiers ne soient clairs. En ce qui concerne une réclamation de Dolphin Capital Partners la semaine dernière mardi, la société considère qu'elle n'est pas fondée et déposera une demande reconventionnelle.

Fair Oaks Income Ltd - Investisseur à capital fixe basé à Guernesey dans des obligations de prêts garantis - rapporte que le rendement total de la valeur nette d'inventaire par action 2021 a été négatif de 0,9% en 2022, passant de 23% en 2021. La société déclare un dividende de 9,50 cents US par action 2021 pour 2022, en baisse de 2,5% par rapport aux 9,75 cents US pour 2021.

J Smart & Co (Contractors) PLC - Entrepreneur en construction basé à Édimbourg, en Écosse - Le bénéfice avant impôt pour le semestre allant jusqu'au 31 janvier s'effondre à 260 000 livres sterling, contre 6,3 millions de livres sterling il y a un an, en raison de l'absence de bénéfice provenant de la vente d'investissements dans des propriétés commerciales, contre 6,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires baisse à 2,1 millions de livres sterling, contre 5,2 millions de livres sterling. Le dividende intérimaire est maintenu à 0,96 pence par action. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare : "Il y aura de nouvelles ventes de logements privés cette année, même si elles ne seront pas aussi nombreuses que prévu. Comme prévu, les problèmes économiques actuels - hausse des taux d'intérêt, inflation élevée et crise du coût de la vie - ont eu un impact sur la confiance des consommateurs dans le secteur du logement, ce qui a entraîné une quasi-stagnation des réservations."

Microsaic Systems PLC - Équipement de spectrométrie de masse basé dans le Surrey - note que DeepVerge PLC, un groupe environnemental et de sciences de la vie basé à Dublin, lui doit 1,4 million de livres sterling, principalement en rapport avec la fourniture de biens et de services comptabilisés en tant que recettes pour 2022. Microsaic indique qu'en date de lundi, elle disposait d'environ 800 000 GBP de liquidités, contre 2,6 millions de GBP au 30 juin de l'année dernière, et qu'elle devrait recevoir des crédits d'impôt pour la recherche et le développement pour 2021 et 2022, d'un montant d'environ 500 000 GBP. Lundi, DeepVerge a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de 2022 soit de l'ordre de 45 % à 50 % du chiffre d'affaires de 17,2 millions de livres sterling qu'elle prévoyait précédemment. En 2021, le chiffre d'affaires était de 9,3 millions de livres sterling. La mise à jour de lundi fait suite à un examen des principaux contrats par DeepVerge, qui a déclaré que plusieurs chiffres de revenus ont été incorrectement comptabilisés "en excès des travaux achevés".

