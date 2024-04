(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Adnams PLC - Brasseur basé à Southwold, Suffolk - Suite aux rapports des médias sur la vente potentielle de la société, Adnams reconfirme qu'elle "explore une série d'options" pour financer ses futurs plans de croissance avec le soutien de conseillers. Elle explique qu'elle se concentre toujours sur la levée de capitaux supplémentaires auprès d'un tiers ou sur la vente d'actifs en pleine propriété. Note qu'"aucune décision n'a été prise", et a l'intention de tenir les actionnaires informés.

----------

Roadside Real Estate PLC - Investisseur basé à Abingdon, en Angleterre, dans l'immobilier routier et dans des sociétés de consommation et de sciences de la vie - annonce que les actions ont été suspendues sur l'AIM à partir de mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats annuels.

----------

CloudCoCo Group PLC - société londonienne spécialisée dans les technologies de l'information et les communications pour les entreprises et le secteur public - annonce que la cotation de ses actions a également été suspendue dans l'attente de la publication de ses résultats annuels. La semaine dernière, l'entreprise a déclaré que les résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre ne seraient pas finalisés avant la date limite du 31 mars. "Malgré les efforts de toutes les parties, la société a besoin de plus de temps pour finaliser ces comptes et pour que l'auditeur achève ses procédures à cet égard. L'entreprise s'attend à ce que les comptes soient publiés avant la fin du mois d'avril", a déclaré CloudCoCo à l'époque.

----------

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - déclare que William Trew s'est retiré du conseil d'administration à compter du 1er avril. En outre, l'entreprise indique qu'elle tente toujours de lever des capitaux pour financer les développements opérationnels et payer les créanciers afin de publier ses comptes et ses résultats intermédiaires pour 2022. Goldstone dit qu'elle fait des "progrès positifs" vers la réalisation d'une levée de fonds et l'accord d'une extension du prêt pour l'or. Elle prévoit de faire une annonce dans les semaines à venir. Toutefois, si l'entreprise n'est pas en mesure d'obtenir suffisamment de fonds supplémentaires, elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités. La cotation de ses actions reste suspendue.

----------

Diaceutics PLC - fournisseur de services de commercialisation de diagnostics aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, basé à Belfast - déclare que le 28 mars, le directeur exécutif Peter Keeling et son épouse, Delia Keeling, ont vendu cumulativement 1,5 million d'actions à 102 pence chacune, pour un total de 1,5 million de livres sterling. À la suite de cette vente, leur participation combinée s'élève à 15,8 millions d'actions, ce qui représente un peu moins de 19 % du capital social émis de la société.

----------

ADM Energy PLC - Investisseur en ressources naturelles basé à Londres - déclare avoir été contacté par des groupes d'investissement intéressés par le champ d'Aje, au large du Nigeria, et être toujours en discussion avec plusieurs de ces groupes. En outre, il note que le retraitement sismique 3D a été achevé sur le site et qu'une réinterprétation structurelle à l'échelle du champ par les partenaires d'Aje et les consultants en géophysique est actuellement en cours.

----------

Duke Capital Ltd - fournisseur de financement de redevances aux entreprises au Royaume-Uni et en Europe, basé à Guernesey - conclut un accord de financement de 14,5 millions de livres sterling avec une entité nouvellement formée pour acheter Integrum Care Group, ou Clearbrook Ltd. Integrum exploite six maisons de soins infirmiers pour personnes âgées dans le Kent et l'East Sussex. Les 14,5 millions de livres sterling serviront à acheter Integrum et à remplacer un dépôt de loyer auprès du propriétaire des propriétés louées par Integrum. Duke a l'intention de soutenir la stratégie d'achat et de construction d'Integrum et deviendra également actionnaire à 49 % d'Integrum.

----------

Eqtec PLC - Société de technologie de conversion thermochimique basée à Cork, en Irlande - déclare que sa souscription à Verde Corp a été reportée à la demande de Verde, et qu'elle a accepté ce report en échange de conditions commerciales améliorées en ce qui concerne le prix de souscription de la deuxième tranche et le prix d'exercice de ses bons de souscription. Selon le nouvel accord, la première souscription se fait pour un montant en numéraire de 500 000 GBP contre 21,3 millions d'actions à 2 pence chacune, soit 0,024 GBP. La seconde souscription s'élève à 1,0 million de livres sterling pour 18,9 millions d'actions à 5 pence chacune, soit 0,053 livre sterling.

----------

Shanta Gold Ltd - Producteur d'or centré sur l'Afrique de l'Est - déclare que l'autorité de la concurrence du Kenya a approuvé son acquisition par Saturn Resources Ltd. La réalisation de l'achat reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires de la Tanzanian Fair Competition Commission, de la Tanzanian Mining Commission et du Cabinet Secretary for Mining, Blue Economy and Maritime Affairs au Kenya, ainsi qu'à l'approbation de l'opération par le tribunal lors d'une audience. Shanta Gold s'attend à ce qu'il entre en vigueur au cours du premier semestre de cette année.

----------

Bluejay Mining PLC - Explorateur et développeur de métaux de base et d'or basé à Londres avec des projets au Groenland et en Finlande - déclare que son système de négociation sur les marchés OTC sera déplacé du marché OTCQB au marché Pink aux États-Unis à l'ouverture du marché mardi.

----------

K3 Business Technology Group PLC - fournisseur de solutions logicielles critiques axées sur les marques de mode et d'habillement - déclare que Kestrel Partners LLP achète 60 000 actions au prix moyen de 1,08 GBP chacune le 28 mars.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.