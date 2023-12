Cloudified Holdings Ltd, anciennement Falanx Cyber Security Limited, fournit des services et des solutions de cybersécurité de niveau professionnel. L'entreprise fournit des capacités cybernétiques de bout en bout, soit dans le cadre d'engagements spécifiques, soit en tant que services entièrement gérés. Ses capacités comprennent une gamme complète de services de cybersécurité, tous axés sur l'amélioration de la résilience cybernétique de ses clients et, en fin de compte, leur permettant de résister aux cyberattaques. Elle propose des tests de pénétration, des services d'hameçonnage éthique, de red teaming, d'analyse continue des vulnérabilités et de processus de test. Ses services de détection et de réponse comprennent la détection et la réponse gérées, la détection et la réponse gérées des points d'extrémité et la réponse aux incidents conservée. Ses services de test de pénétration comprennent l'évaluation des vulnérabilités, les tests d'applications Web, l'ingénierie sociale, les tests de réseaux internes et sans fil et les tests de pénétration d'infrastructures externes. Elle fournit également des conseils sur les solutions de cybersécurité applicables et efficaces pour répondre aux besoins des organisations.

Secteur Services et conseils en informatique