Cloudflare, Inc. est un fournisseur mondial de services en nuage qui offre une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions géographiques, en les rendant plus sûres et en améliorant les performances des applications. Les catégories de produits de la société comprennent la sécurité des applications et la performance des applications. La sécurité des applications, qui consiste en un bouclier d'interface de programmation d'application (API), une gestion des robots, une protection contre le déni de service distribué, un bouclier de page, une limitation du débit, un cryptage de sécurité de la couche de sockets sécurisés et de la couche de transport et un pare-feu d'application Web (WAF). La performance des applications, qui comprend le réseau de diffusion de contenu, le système de nom de domaine, l'équilibrage de charge, le routage intelligent d'argo, les services d'optimisation des sites Web, la nouvelle salle d'attente, le réseau chinois et la diffusion de flux vidéo. Le réseau de la société sert de plan de contrôle unifié, évolutif et facile à utiliser pour assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des applications sur site, hybrides, en nuage et en mode logiciel-service.

Secteur Services et conseils en informatique