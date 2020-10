Cloudflare, Inc. : Le lancement de sa nouvelle plateforme porte le titre.

Cloudflare propose un service devenu indispensable pour le développement et la sécurité d’un site web. En effet, l’entreprise californienne va garder votre site en cache sur ses différents serveurs, de manière à améliorer l'accessibilité d’un site et le rendre disponible quel que soit le lieu de connexion du visiteur. Outre cette activité d’amélioration des performances, Cloudflare chercher également à protéger votre site de possibles cyber-attaques.

Le service de Cloudflare est basé sur un modèle gratuit avec des services payants permettant un accès plus exhaustif au contenu.À ce jour, la société possède plus de 3 millions de clients, soit une augmentation de 50% par rapport à l’année dernière. Le faible taux de clients payants de 3% ne les préoccupe pas particulièrement, les utilisateurs gratuits permettant d’améliorer la qualité des produits ainsi que d’attirer de nouvelles entreprises. De plus, son taux de pénétration chez les entreprises du Fortune 1000 est en constante progression passant de 10% au T4 2019 à 16% au deuxième trimestre de cette année.

La richesse et la variété de services proposés par Cloudflare est très difficile à gérer pour ses concurrents. L’idée de proposer des services de sécurité de diffusion de contenu, de matériel réseau et de sécurité est un vrai avantage que possède la plateforme californienne et même les géants Google, Amazon ou Microsoft ont du mal à rivaliser. En effet, le réseau développé par Cloudflare est présent dans près de 100 pays et 200 villes contre”seulement” 44 pays et 87 villes pour le service web d’Amazon, souligne l’analyste de chez Bloomberg Boyoung Kim. Cette proximité permet à Cloudflare de répondre plus vite aux attentes de ses clients et ainsi d’offrir une meilleure sécurité.

Ses concurrents historiques tels que F5 Networks, FireEye ou Cisco ont également du mal à répondre. Leur modèle de vente d’équipements complexes et coûteux qui nécessitent une informatique sur site n’est plus compatible avec un environnement hétérogène de plus en plus tourné vers le cloud.

Source: Investors Presentation Cloudflare T2 2020.

Les entreprises cherchent à utiliser des plateformes intégrées faciles d’accès et regroupant tous leur besoins.

En conséquence, l’annonce de l’arrivée sur le marché de la nouvelle interface développée par la société californienne Cloudflare One, censée réunir tous les services proposés, est un vrai plus.

Le consensus S&P Capital IQ prévoit une augmentation de chiffres d’affaires de 250% d’ici à 2022, passant de $287M en 2019 à $700M en 2022. La marge opérationnelle devrait également atteindre un seuil de rentabilité en 2022. Cette annonce couplée aux perspectives futures ont porté le titre hier avec un gain de 23%. CloudFlare fait partie des acteurs identifiés par Zonebourse dans le domaine de la cybersécurité pour leur hypercroissance cet été.