Cloudflare signe son adhésion au code de conduite cloud de l'UE

De nouvelles certifications liées à la régulation de la confidentialité au niveau mondial renforcent les engagements de Cloudflare en matière de sécurité et de protection des données dans le cloud en Europe

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), spécialiste de la sécurité, la fiabilité et performance d’internet, annonce rejoindre l'assemblée générale du code de conduite cloud de l'UE (EU Cloud CoC). Cette adhésion vise à accroître la portée de cet écosystème éprouvé et à encourager d'autres organisations à adopter les services de cloud conformes au RGPD. Cloudflare a également annoncé l’obtention de deux nouvelles certifications sur la sécurité du cloud : l'ISO/IEC 27018:2019 et la C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalog), cette dernière étant délivrée par l'Office fédéral pour la sécurité des informations en Allemagne.

Le code de conduite cloud de l'UE inscrit la fiabilité et la transparence sur le marché européen du cloud computing, facilitant ainsi, pour les organisations, la recherche de services cloud auprès de fournisseurs respectueux du RGPD. Détail qui a son importance, le code de conduite cloud de l'UE a été entièrement approuvé par l'Autorité de protection des données en Belgique, qui le considère juridiquement applicable en vertu de l'article 40 du RGPD. Il couvre l'ensemble des couches de service cloud et la conformité de ceux-ci est supervisée par l'organisme de surveillance SCOPE Europe. Le réseau mondial de Cloudflare et le solide engagement de l'entreprise à se conformer aux normes de protection des données les plus strictes va accélérer l'adoption des services de cloud sur le continent européen, en dissipant les inquiétudes des utilisateurs au sujet de la protection des données.

À propos du concept d'abonnement, Emily Hancock, Chief Privacy Officer chez Cloudflare, déclare : « À l'heure où de nombreuses entreprises prennent conscience de l'extrême flexibilité des services cloud, il est primordial de résoudre tous les problèmes de sécurité et de confidentialité des données susceptibles de les inquiéter. Le CoC cloud de l'UE ouvre la voie. Ainsi les entreprises européennes peuvent se développer et innover avec une conformité intégrée. Nous avons hâte de pouvoir aider plus d'entreprises de bénéficier de la puissance du cloud en toute confiance. »

Cloudflare a également obtenu deux nouvelles certifications de sécurité et de confidentialité, qui viennent renforcer son engagement en faveur de la sécurité et de la protection des données en Europe. La norme ISO/IEC 27018:2019 est une certification internationale ISO en confidentialité, qui garantit la mise en place des mesures visant à protéger le traitement des données à caractère personnel dans les clouds publics amenés à le faire. Cloudflare est également certifié en tant que contrôleur et processeur de données à caractère personnel selon la norme ISO/IEC 27701:2019 qui s'inscrit dans la continuité des différentes réglementations liées à la protection des données, dont le RGPD et l'ISO 27001:2013. Parallèlement, l'attestation C5, obtenue par Cloudflare en mai dernier, est une validation importante du niveau de sécurité de référence établi pour le cloud computing.

Pour en savoir plus concernant Cloudflare et ses engagements en matière de protection des données en Europe, consultez les ressources suivantes :

