Cloudia Research SpA, anciennement connue sous le nom de Dyflowing Srl, est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des technologies de l'information interentreprises. L'entreprise fournit des technologies et des infrastructures, telles que des applications logicielles et des processus pour d'autres entreprises. Cloudia Research opère dans le secteur des technologies de l'information en aidant ses clients à contrôler leur gestion et à numériser leurs activités commerciales. L'entreprise travaille sur des plateformes Microsoft, ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management). Cloudia Research a trois business units : (i) Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain, qui fournit aux clients des solutions intégrées, une gestion des coûts et des performances évolutives, ainsi que des services de sécurité ; (ii) Microsoft Dynamics Business Central est une solution de gestion qui offre une expérience utilisateur sur le cloud ou sur site selon les besoins ; (iii) Innovation & Solution qui se consacre à la recherche et au développement de nouvelles solutions.