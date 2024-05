(Alliance News) - Cloudia Research Spa a annoncé mardi l'ouverture de son nouveau centre d'innovation à Valence, en Espagne.

Le centre sera un point de référence pour l'innovation et la formation et contribuera à l'expansion de la présence internationale de l'entreprise. L'Innovation Hub de Valence accueillera une équipe de consultants hautement qualifiés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et du cloud pour la numérisation des processus d'entreprise, qui sera composée à la fois de seniors et de juniors, créant ainsi une synergie de compétences et d'aptitudes.

L'équipe sera responsable de la recherche et du développement, de nouvelles solutions innovantes pour la transformation numérique, et de l'accompagnement des clients dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies cloud.

"Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau centre d'innovation à Valence", a commenté Marcantonio Angelo Merafina, président et directeur général de Cloudia Research. "Valence est une ville vivante et dynamique, parmi les plus innovantes d'Europe, avec un écosystème entrepreneurial en pleine croissance, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Nous sommes convaincus que ce nouveau centre nous aidera à accroître notre présence internationale et à développer des produits et services innovants pour nos clients".

Les jeunes membres de l'équipe seront placés dans le cadre du projet Academy, un programme de formation professionnelle qui a été lancé avec succès à Messine en 2021 et que l'entreprise a décidé de reproduire à Valence, en collaboration avec l'université de Valence. Ce projet, l'Academy, est une réponse à l'évolution du monde numérique et au besoin croissant de compétences hautement spécialisées, dans le but d'initier les étudiants au secteur du conseil en TIC pour la numérisation des entreprises.

L'action de Cloudia Research reste inchangée à 3,58 euros par action.

