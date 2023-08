Cloudweb, Inc. se concentre sur le développement et la commercialisation de ses services d'hébergement Web et de stockage de données, tels que Hostwizer.com, W8hosting.com et JeyCloud.com. Elle prévoit de rendre l'hébergement disponible gratuitement tout en étant soutenu par le contenu des annonceurs. L'entreprise cherche également à mettre ses services en marque blanche pour permettre à d'autres marques d'utiliser ses plates-formes pour leurs propres besoins. L'entreprise cherche également à mettre ses services en marque blanche pour permettre à d'autres marques d'utiliser ses plateformes pour leurs propres besoins.