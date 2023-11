Clover Corporation Limited est une entreprise australienne qui se concentre sur la technologie, le développement de nouveaux produits et la commercialisation. La technologie de microencapsulation de la société permet d'ajouter des huiles nutritionnelles, telles que les huiles de thon, de poisson, d'algues et de champignons, aux préparations pour nourrissons, aux aliments et aux boissons. Ses technologies protègent ces huiles sensibles de l'oxydation, ce qui leur permet d'être incorporées dans toute une série d'applications. La société propose des huiles et des poudres d'acide docosahexaénoïque (DHA). Ses huiles de DHA comprennent les huiles de thon Nu-Mega HiDHA et Ocean Gold. Ses produits proviennent de l'huile de thon. Ses poudres de DHA comprennent les poudres Nu-Mega Driphorm et Nu-Mega Driphorm HA. Les poudres Nu-MegaDriphorm utilisent la technologie MicroMax pour microencapsuler les huiles nutritionnelles. Les poudres Nu-Mega Driphorm sont utilisées dans une gamme de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de laits de croissance et d'applications alimentaires. Son Nu-Mega Driphorm HA est utilisé pour les applications non laitières.

Secteur Transformation des aliments