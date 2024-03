Clover Health Investments, Corp. est une société d'aide aux médecins. La société se concentre sur les personnes âgées qui, historiquement, n'ont pas eu accès à des soins de santé abordables. Elle propose une plateforme logicielle, Clover Assistant, qui est conçue pour regrouper les données des patients provenant de l'ensemble de l'écosystème de la santé afin de faciliter la prise de décision clinique et d'améliorer les résultats en matière de santé. La société exerce ses activités dans deux secteurs : L'assurance et la non-assurance. Dans le secteur de l'assurance, elle propose des plans de type Preferred Provider Organization (PPO) et Health Maintenance Organization (HMO) aux membres de Medicare Advantage (MA) dans plusieurs États. Le secteur non-assurance de la société comprend les activités liées à sa participation au programme de contrats directs. Les filiales de la société comprennent Clover Health Labs, LLC, Clover Health International, Corp, Clover Health Corp, Clover Health Holdings, Inc, Clover Health Partners, LLC, Clover HMO Corp, Principium Health, LLC et Clover Health HK Limited.

Secteur Système de soins de santé