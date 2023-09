CLS Holdings plc est une société d'investissement en immobilier commercial basée au Royaume-Uni. La société est principalement impliquée dans l'investissement, la gestion et le développement de propriétés commerciales. Elle a deux divisions opérationnelles : les immeubles de placement et les autres investissements. Elle gère la division des immeubles de placement sur une base géographique. La division des autres investissements comprend l'hôtel Spring Mews et d'autres petits investissements d'entreprise. La société est spécialisée dans les espaces de bureaux et ses actifs comprennent plus de 595 000 mètres carrés d'espaces de travail orientés vers l'avenir au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Elle transforme les immeubles de bureaux en espaces adaptés et modernes qui aident les entreprises de ses locataires à se développer. La société compte plus de 720 locataires, dont des entreprises de premier ordre et des ministères. Ses filiales comprennent notamment 401 King Street Limited, Central London Securities Limited, CI Tower Investments Limited, Rasstaf Sweden AB et Spring Mews (Block D) Limited.

