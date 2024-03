Cluey Ltd est une entreprise de technologie éducative basée en Australie. L'entreprise fournit des services personnalisés de tutorat en ligne et de soutien scolaire aux élèves australiens. Elle soutient l'apprentissage des élèves en réunissant les éducateurs, la technologie et les données d'apprentissage pour offrir aux élèves une gamme de services d'apprentissage ciblés. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Cluey Learning Pty Ltd, propose aux élèves un tutorat en ligne personnalisé et en face à face en mathématiques, en anglais et en chimie. Elle inscrit les élèves à des programmes d'apprentissage qui correspondent à leur niveau scolaire, à leurs besoins et à leur programme d'études. Les plateformes, le contenu et les services de l'entreprise sont utilisés par les tuteurs pour aider les élèves. L'entreprise surveille activement l'apprentissage des élèves et la qualité des cours, notamment en mesurant la couverture et la maîtrise par les élèves des compétences et des concepts abordés dans leur programme d'apprentissage. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Codecamp Holdings Pty Ltd, propose des programmes de codage et de compétences numériques.

Secteur Internet