CM.com sélectionné pour participer à EuroNext Tech Leader

PARIS, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CM.com (AMS : CMCOM), un leader mondial des logiciels cloud pour le commerce conversationnel, a été sélectionné pour participer à Euronext Tech Leaders.



Euronext Tech Leaders est une nouvelle initiative dédiée aux entreprises technologiques leaders et à forte croissance cotées sur Euronext.



«Grâce à l'initiative Euronext Tech Leaders, Euronext et ses partenaires construisent un écosystème financier interconnecté pour soutenir les entreprises technologiques à forte croissance et leaders. Le segment Euronext Tech Leaders deviendra une référence pour les entreprises technologiques cotées à succès et un catalyseur de l'intérêt des investisseurs et des analystes.» commente Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext.



«CM.com est sélectionné pour participer à Euronext Tech Leaders sur la base de critères financiers et non financiers. Puisque la technologie fait partie de notre ADN, nous sommes heureux de faire partie de cette initiative. Être sélectionné montre que le commerce conversationnel est considéré comme innovant, convergeant messagerie et paiements, et établissant de nouvelles normes en matière d'expérience client. Nous continuerons à aider nos clients à relever leurs défis et à afficher une forte croissance en tant qu'entreprise innovante.» ajoute Jeroen Van Glabbeek, CEO de CM.com.



Euronext Tech Leaders rassemble plus de 100 de ses plus de 700 entreprises innovantes à forte croissance, dans le but de renforcer le secteur technologique et d'être un catalyseur pour la prochaine génération de leaders technologiques.



A propos de CM.com - La Suite Logicielle n°1 de Commerce Conversationnel.



CM.com est un leader mondial dans le domaine des logiciels cloud de commerce conversationnel permettant aux entreprises d’offrir une expérience client supérieure. Notre plateforme de communication et de paiement permet aux services marketing, commercial et client d’automatiser les interactions avec les clients sur un grand nombre de canaux mobiles, et offre des capacités de paiement fluides qui stimulent les ventes, engagent les clients et améliorent la satisfaction.



