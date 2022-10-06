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    CMCX   GB00B14SKR37

CMC MARKETS PLC

(CMCX)
  Rapport
Temps Différé London Stock Exchange  -  17:35 05/10/2022
222.50 GBX   -4.09%
08:19CMC Markets voit son bénéfice semestriel augmenter grâce à la volatilité du marché
ZR
08:17CMC Markets PLC prévoit que le résultat net d'exploitation du premier semestre sera d'environ 153 millions de livres sterling.
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28/07CMC Markets plc approuve le dividende final
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CMC Markets PLC prévoit que le résultat net d'exploitation du premier semestre sera d'environ 153 millions de livres sterling.

06/10/2022 | 08:17
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CMC Markets PLC :

* CMC MARKETS PLC - TRADING UPDATE

* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LE REVENU NET D'EXPLOITATION DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON £153 MLN

* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LE REVENU NET DE NÉGOCIATION À EFFET DE LEVIER DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 128 MILLIONS £ (H1 2022 : 101 MILLIONS £)

* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LES CLIENTS ACTIFS À EFFET DE LEVIER SONT MODÉRÉMENT INFÉRIEURS PAR RAPPORT À H1 2022

* CMC MARKETS PLC - L'ORIENTATION DES COÛTS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 2023 RESTE INCHANGÉE À 215 MILLIONS DE LIVRES, HORS RÉMUNÉRATION VARIABLE Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2022
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Données financières
CA 2023 296 M 333 M 338 M
Résultat net 2023 49,2 M 55,3 M 56,1 M
Tréso. nette 2023 173 M 195 M 197 M
PER 2023 12,8x
Rendement 2023 4,13%
Capitalisation 623 M 701 M 711 M
VE / CA 2023 1,52x
VE / CA 2024 1,32x
Nbr Employés 923
Flottant 35,5%
Graphique CMC MARKETS PLC
Durée : Période :
CMC Markets plc : Graphique analyse technique CMC Markets plc | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CMC MARKETS PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 222,50 GBX
Objectif de cours Moyen 316,00 GBX
Ecart / Objectif Moyen 42,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Peter Andrew Cruddas Chief Executive Officer & Executive Director
Euan William Marshall Chief Financial Officer & Executive Director
James Richards Chairman
Paul Philip Wainscott Senior Independent Non-Executive Director
Sarah Lucy Ing Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CMC MARKETS PLC-15.56%701
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.-43.02%32 729
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.-23.59%15 703
GF SECURITIES CO., LTD.-41.97%13 599
XP INC.-27.42%11 682
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.-24.11%9 754