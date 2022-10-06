CMC Markets PLC prévoit que le résultat net d'exploitation du premier semestre sera d'environ 153 millions de livres sterling.

CMC Markets PLC :
* CMC MARKETS PLC - TRADING UPDATE
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LE REVENU NET D'EXPLOITATION DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON £153 MLN
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LE REVENU NET DE NÉGOCIATION À EFFET DE LEVIER DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 128 MILLIONS £ (H1 2022 : 101 MILLIONS £)
* CMC MARKETS PLC - H1 2023 LES CLIENTS ACTIFS À EFFET DE LEVIER SONT MODÉRÉMENT INFÉRIEURS PAR RAPPORT À H1 2022
* CMC MARKETS PLC - L'ORIENTATION DES COÛTS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 2023 RESTE INCHANGÉE À 215 MILLIONS DE LIVRES, HORS RÉMUNÉRATION VARIABLE Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :