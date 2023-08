(Alliance News) - Les actions à Londres devraient tomber dans le rouge à l'ouverture du marché vendredi, alors que les investisseurs attendent les remarques de la Réserve fédérale lors d'une réunion des banquiers centraux.

Les investisseurs se concentrent sur l'événement principal de cette semaine : Le discours principal du président de la Fed, Jerome Powell, au symposium économique de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Il devrait prononcer un discours de 25 minutes vers 10 h 05 EDT, soit 15 h 05 BST.

Il y aura également un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, plus tard dans la journée de vendredi.

Lors de la session de samedi, un panel réunissant le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Ben Broadbent, et le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, abordera le thème de "La mondialisation à un point d'inflexion".

Dans les premières nouvelles économiques du Royaume-Uni, la confiance des consommateurs s'est légèrement améliorée en août. Le régulateur de l'énergie Ofgem a réduit le plafond des prix sur les factures d'énergie à 1 923 livres sterling alors que les prix de gros ont encore baissé.

Dans les nouvelles des entreprises britanniques, CMC Markets a averti que les défis se sont poursuivis en août et qu'elle s'attend à ce que le bénéfice annuel soit inférieur à celui de l'année précédente. Panthera Resources a déclaré qu'elle avait obtenu un financement de litige longtemps attendu pour les réclamations de sa filiale en Inde, après un long processus de diligence raisonnable.

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en baisse de 8,0 points, 0,1%, à 7,325.63

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 18 013,02

Nikkei 225 : clôture en baisse de 2,1% à 31 624,28

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,9% à 7 115,20

DJIA : clôture en baisse de 373,56 points, soit 1,1%, à 34 099,42

S&P 500 : clôture en baisse de 59,70 points, soit 1,4%, à 4 376,31

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 257,06 points, soit 1,9%, à 13 463,97

EUR : en baisse à 1,0789 USD (1,0835 USD)

GBP : baisse à 1,2578 USD (1,2639 USD)

USD : en hausse à JPY146,11 (JPY145,66)

Or : baisse à 1 914,72 USD l'once (1 921,41 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 83,66 USD le baril (82,41 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

10:00 CEST Indice Ifo du climat des affaires en Allemagne

09:30 BST Statistiques d'émission de capitaux au Royaume-Uni

10:05 EDT Discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole

10:00 EDT Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

La confiance des consommateurs britanniques fait preuve d'un "regain d'optimisme" dans un contexte de baisse de l'inflation de base, selon les chiffres. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a gagné cinq points en août, toutes les mesures ayant inversé la chute observée en juillet, bien qu'il reste fermement en territoire négatif à moins 25. La confiance dans la situation économique générale pour les 12 prochains mois a augmenté de trois points pour atteindre moins 30 - 30 points de mieux qu'en août dernier - dans un contexte de baisse de l'inflation de base, de hausse des taux d'intérêt et d'augmentation des salaires hebdomadaires moyens, a déclaré GfK. Les prévisions concernant les finances personnelles pour l'année à venir ont augmenté de quatre points pour atteindre moins trois, soit 28 points de plus que l'année dernière à la même époque.

L'Ofgem a réduit le plafond des prix des factures d'énergie à 1 923 GBP après que les prix de gros de l'énergie aient encore baissé, a annoncé l'Ofgem vendredi. L'autorité de régulation de l'énergie a indiqué qu'elle réduisait le prix qu'un fournisseur peut facturer pour le gaz de 6,9 pence par kilowattheure aujourd'hui à 6,89 pence à partir du 1er octobre. Le prix de l'électricité passera de 30,1 pence par kWh à 27,35 pence, a précisé l'Ofgem. Cela signifie que la facture moyenne d'un ménage s'élèvera à environ 1 923 livres sterling par an, selon les calculs de l'autorité de régulation. Les clients équipés de compteurs à prépaiement paieront en moyenne 1 949 GBP. Étant donné que le plafond détermine le tarif unitaire, les ménages qui consomment davantage paieront plus cher.

Le produit intérieur brut de l'Allemagne est resté stable au cours des trois derniers mois par rapport au premier trimestre. Ce chiffre est conforme à l'estimation précédente de l'organisme de statistiques à la fin du mois de juillet. Fin mai, il a été confirmé que l'Allemagne était tombée en récession technique, après deux trimestres consécutifs de croissance économique négative à la fin de 2022 et au début de 2023. Le PIB s'est contracté de 0,1 % au quatrième et au premier trimestre. Sur une base annuelle, il a été confirmé que l'économie allemande s'est contractée de 0,2 % au deuxième trimestre, après une contraction annuelle de 0,5 % au premier trimestre.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève Aston Martin Lagonda Global à 'buy' (hold) - objectif de prix 420 (300) pence

Barclays réduit l'objectif de prix de Harbour Energy à 390 (450) pence - "surpondérer".

ENTREPRISES - FTSE 250

CMC Markets a averti qu'il avait vu un "environnement plus difficile" en août, après avoir mis en garde contre des conditions de marché faibles à la fin du mois de juillet. La plateforme de négociation en ligne a déclaré avoir constaté une monétisation "nettement plus faible" de l'activité de négociation des clients, en raison d'une proportion plus élevée de volume institutionnel à marge plus faible. Les revenus nets des activités de négociation et d'investissement sont en baisse de 20 % par rapport à l'année précédente. "Alors que l'activité sous-jacente du marché a le potentiel de se redresser, si les conditions du marché depuis le début de l'année se maintiennent pour le reste de l'exercice 24, le revenu net d'exploitation devrait se situer entre 250 et 280 millions de livres sterling, a déclaré la société. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, le bénéfice d'exploitation net s'est élevé à 288,4 millions de livres sterling. CMC a laissé inchangées ses prévisions de coûts d'exploitation annuels, hors rémunération variable, à 240 millions de livres sterling. "Les principaux indicateurs de performance, notamment l'argent des clients, les actifs sous administration et les clients actifs dans les secteurs du négoce et de l'investissement, restent solides et aucun changement important n'a été observé au cours des dernières semaines", a ajouté l'entreprise.

AUTRES SOCIÉTÉS

Panthera Resources a déclaré qu'elle avait obtenu un financement pour les actions en justice de sa filiale en Inde. Après avoir repoussé plusieurs fois la date limite pour l'audit préalable, l'explorateur d'or a confirmé que LCM Funding SG avait terminé l'audit préalable et émis l'avis de confirmation de financement pour un montant de 13,6 millions d'USD. Une facilité de financement inconditionnelle a été mise à la disposition d'Indo Gold, la filiale de Panthera, pour soutenir ses revendications contre la République de l'Inde. Les fonds sont versés dans le cadre d'un accord de financement conditionnel de l'arbitrage et ne sont donc remboursables qu'en cas de succès du recouvrement. "Nous sommes heureux que LCM ait réaffirmé son point de vue selon lequel IGPL a une réclamation méritoire contre la République de l'Inde. L'examen détaillé de LCM, soutenu par les conseils de plusieurs experts juridiques, miniers et d'évaluation pendant de nombreux mois, renforce l'idée qu'une expropriation pouvant donner lieu à une action, parmi d'autres violations du traité perpétrées par l'Inde, s'est produite pour un actif d'une valeur substantielle pour la société", a déclaré Mark Bolton, directeur général de Panthera. Les plaintes portent sur le rejet d'une demande de licence de prospection au Rajasthan, en Inde.

Wesfarmers a annoncé une hausse de son bénéfice annuel, le conglomérat basé à Perth ayant enregistré une croissance dans ses principales divisions de vente au détail et de produits chimiques. Le bénéfice net a augmenté de 4,8 % pour atteindre 2,47 milliards de dollars australiens, soit environ 1,58 milliard de dollars américains, au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, contre 2,35 milliards de dollars australiens l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, passant de 36,84 milliards de dollars australiens à 43,55 milliards de dollars australiens. Il a augmenté de 7,4 % si l'on exclut Wesfarmers Health. Cette division a été créée à partir d'une acquisition réalisée en mars 2022 et intégrée au cours de l'exercice 2023. En ce qui concerne les autres divisions, les deux entreprises de vente au détail, Bunnings et Kmart, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter respectivement de 4,4 % et de 16,5 %. Wesfarmers a déclaré un dividende final de 1,03 AUD par action, ce qui porte son dividende annuel à 1,91 AUD, en hausse de 6,1 %. Pour l'avenir, Wesfarmers s'attend à ce que les pressions sur les coûts en Australie et en Nouvelle-Zélande restent élevées.

