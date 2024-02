CMC Markets Plc est une société de commerce financier en ligne basée au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société sont le trading et l'investissement. La principale activité de la société est le trading en ligne, qui permet à ses clients de négocier une variété de produits financiers à des fins d'investissement à court terme et de couverture. Ces produits comprennent des contrats de différence (CFD) et des paris financiers sur une gamme d'actions sous-jacentes, d'indices, de devises étrangères, de matières premières et de bons du Trésor. La société sert des clients particuliers et institutionnels par l'intermédiaire de bureaux et de succursales réglementés dans une douzaine de pays, avec une présence au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et à Singapour. La société propose une plateforme de négociation en ligne et mobile, permettant aux clients de négocier plus de 12 000 instruments financiers sur des actions, des indices, des devises étrangères, des matières premières et des bons du Trésor par le biais de CFD, de spreads bets financiers et d'accéder à des services de courtage en bourse.