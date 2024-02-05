* CMC MARKETS PLC - PLANS DE RÉDUCTION DES COÛTS ET D'EFFICACITÉ
* CMC MARKETS - DEVRAIT ENCOURIR UN COÛT UNIQUE NON RÉCURRENT D'ENVIRON 2,5 MILLIONS DE LIVRES STERLING AU COURS DE L'EXERCICE 24 AVEC DES ÉCONOMIES ANNUALISÉES ESTIMÉES À 21 MILLIONS DE LIVRES STERLING À RÉALISER AU COURS DE L'EXERCICE 25
* CMC MARKETS PLC - LES TRANSACTIONS RESTENT CONFORMES AUX ATTENTES ET LE GROUPE EST EN BONNE VOIE POUR DÉGAGER UN REVENU NET D'EXPLOITATION COMPRIS ENTRE 290 ET 310 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR L'EXERCICE 24.
* CMC MARKETS PLC - LE GROUPE VA RÉDUIRE SES EFFECTIFS MONDIAUX D'ENVIRON 200 POSTES, CE QUI REPRÉSENTE ENVIRON 17% DES EFFECTIFS ACTUELS.
* CMC MARKETS PLC continuera à rechercher des opportunités pour améliorer l'efficacité et contrôler les coûts Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :