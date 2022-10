CMC Markets voit son bénéfice semestriel augmenter grâce à la volatilité du marché

La plateforme de négociation en ligne CMC Markets Plc a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice semestriel soit supérieur à celui de l'année dernière, les volumes de transactions des clients ayant augmenté en août et en septembre en raison de la volatilité des marchés boursiers et des marchés des changes.

La société prévoit désormais que son bénéfice d'exploitation net semestriel sera de 153 millions de livres (173,44 millions de dollars), contre 127 millions de livres un an plus tôt.

