Calendrier des résultats et des déclarations commerciales au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 575px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="349" /> < col width="226" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl64" width="349" height="19"> < strong>Jeudi 19 janvier < /strong> < /td> < td width="226"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">AJ Bell PLC < /td> < td class="xl68">Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Bakkavor Group PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">BHP Group Ltd < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19">boohoo Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Centamin PLC < < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Deliveroo PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Dunelm Group PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Energean PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Frontier Developments PLC < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Harbour Energy PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Headlam Group PLC < /td> < td>Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ilika PLC < < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Kier Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Luceco PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Network International Holdings PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Premier Foods PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Sage Group PLC < /td> < td class="xl68">Trading Statement < < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Zotefoams PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl64" height="19"> < strong>Vendredi 20 janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td height="19">4imprint Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Close Brothers Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="19">Goldplat PLC < /td> < td class="xl66">Résultats de l'exercice complet < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ninety One PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Workspace Group PLC < /td> < td class="xl69">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">PensionBee Group PLC < /td> < td class="xl69">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">TheWorks.co.uk PLC < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl64" height="19"> < strong>Lundi 23 janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC < /td> < td class="xl67" width="226">Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl64" height="19"> < strong>Mardi 24 janvier < /strong>. < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="19">Accrol Group Holdings PLC < /td> < td class="xl66">Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="19">Associated British Foods PLC < /td> < td class="xl66">Résultat d'exploitation < /td> < /tr> <td < tr> < td height="19">Henry Boot PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < < td class="xl66" height="19">Oxford BioDynamics PLC < /td> < td class="xl66">Résultats de l'année complète < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Saga PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Staffline Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="19">Sureserve Group PLC < /td> < td class="xl66">Résultats de l'année complète < < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Velocity Composites PLC < /td> < td>Résultats annuels complets < /td> < /tr> < tr> < td class="xl64" height="19"> < strong>Mercredi 25 janvier < /strong> < < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td height="19">CMC Markets PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19" data-sheets-value="{"1" :2,"2" :"Conduit Holdings Ltd"}">Conduit Holdings Ltd < /td> < td data-sheets-value="{"1":2,"2" :"Trading Statement"}">Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">easyJet PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Forterra PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Hargreaves Services PLC < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td height="19">hVIVO PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">JD Wetherspoon PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Keywords Studios PLC < /td> < td>Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Quilter PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19" data-sheets-value="{"1" :2,"2":"Scancell Holdings PLC"}">Scancell Holdings PLC < /td> < td data-sheets-value="{"1":2,"2" :"Half Year Results"}">Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="19">Tullow Oil PLC < /td> < td class="xl68">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Van Elle Holdings PLC < /td> < td>Résultats semestriels < < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Watkin Jones PLC < /td> < td>Résultats de l'année complète < /td> < /tr> < tr> < < td height="19"> ; 