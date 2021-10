La CMC affirme que la volatilité du marché de Sept stimule les volumes d'échanges.

La plateforme de négociation en ligne CMC Markets Plc a signalé jeudi une reprise de l'activité des clients en septembre, alors que la crise de la dette de China Evergrande et les inquiétudes liées à l'inflation ont stimulé la volatilité du marché et fait grimper les volumes de négociation.

Les actions mondiales ont reculé ces dernières semaines après des mois de reprise, en raison des inquiétudes concernant le promoteur immobilier China Evergrande et de la hausse de l'inflation, ce qui a poussé l'indice de volatilité CBOE, ou jauge de peur de Wall Street, à un sommet de quatre mois.

"Nous avons clôturé les six premiers mois (de 2021) avec une reprise de la volatilité du marché et des volumes de transactions des clients après ce qui était un environnement plus modéré depuis le début de l'année", a déclaré Peter Cruddas, directeur général de la CMC.

Lundi, le rival de CMC, Plus500 Ltd, a de nouveau relevé ses prévisions annuelles, affirmant avoir constaté une nouvelle dynamique positive au troisième trimestre.

La CMC a également maintenu ses prévisions de bénéfices annuels de 250 à 280 millions de livres (340 à 380 millions de dollars), qu'elle avait réduites le mois dernier en raison de la volatilité réduite.

Elle a déclaré que les clients actifs au cours du premier semestre de l'année étaient légèrement inférieurs aux niveaux de l'année précédente.

Les coûts d'exploitation du premier semestre, à l'exclusion de la rémunération variable, devraient s'élever à environ 84 millions de livres, contre 79 millions de livres l'an dernier.

(1 $ = 0,7363 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil et Muvija M à Bengaluru ; Montage de Rashmi Aich)