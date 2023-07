CMC Markets Plc est une société de commerce financier basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à fournir des services financiers de détail en ligne avec effet de levier et à offrir à ses clients la possibilité de négocier des contrats pour la différence (CFD) et des paris financiers sur une gamme d'actions, d'indices, de devises étrangères, de matières premières et de bons du Trésor sous-jacents. Elle propose une plateforme de négociation en ligne et mobile, permettant aux clients de négocier plus de 10 000 instruments financiers. La société met également ces services à la disposition de ses partenaires institutionnels par le biais d'accords de marque blanche et de courtiers introducteurs. La société opère à travers quatre segments : Royaume-Uni et Irlande (UK & IE), Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour (APAC), Canada et Australie. Elle sert des clients particuliers et institutionnels par l'intermédiaire de bureaux et de succursales réglementés dans 12 pays, avec une présence au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et à Singapour.