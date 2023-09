CMC Metals Ltd. est une société d'exploration canadienne en phase de croissance. La société se concentre sur les possibilités de gisements polymétalliques à haute teneur au Yukon, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve. Ses projets polymétalliques argent-plomb-zinc comprennent la propriété Silver Hart, la propriété Blue Heaven, la propriété Bishop Mill, la propriété Bridal Veil, la propriété Rancheria, les propriétés Amy et Silverknife, la propriété Terra Nova et la propriété Rodney Pond. Sa propriété phare, la propriété Silver Hart, est située dans le centre-sud du Yukon et comprend environ 116 claims couvrant plus de 2 017 hectares. La propriété Blue Heaven est constituée de plus de 121 claims miniers contigus situés dans le sud du Yukon. La propriété Rancheria South se trouve juste au sud de la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon et est située à seulement 15 kilomètres au nord de Coeur Mining Ltd. Rancheria South comprend 12 tenures minières couvrant 2008,32 hectares. Sa propriété Silverknife comprend deux tenures minières couvrant environ 538,3 hectares.

Secteur Métaux et minéraux précieux