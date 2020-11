Analyse : Une autre bulle de bitcoin ? Cette fois, c'est différent, espèrent les bailleurs de fonds

Mais avec un usage peu répandu en tant que moyen de paiement et l'incertitude mondiale qui assombrit les marchés financiers, bitcoin est encore loin d'être un pari sûr, selon les analystes.

"Il y a beaucoup de différences par rapport à ce qui se passait avant", a déclaré Larry Cermak, directeur de recherche de la société de médias cryptocurrentiels The Block

"Le prix n'a cessé d'augmenter, nous constatons une très faible participation des particuliers et les marchés sont beaucoup plus liquides et beaucoup plus accessibles aux participants institutionnels. Pour l'instant, cependant, ce n'est certainement pas un investissement sûr, il reste très risqué"

Bitcoin a franchi la barre des 18 000 dollars (13 549 livres sterling) mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2017, après avoir grimpé d'environ 160 % cette année.

La trajectoire abrupte de son rallye de 2020 fait écho à celle de 2017, lorsqu'une frénésie d'achats au détail l'a fait passer à près de 20 000 $, pour s'effondrer de plus de 50 % un mois plus tard

Contrairement à 2017, cependant, l'actif bénéficie désormais d'un marché des produits dérivés et de services de conservation de titres par des institutions financières bien établies.

La valeur des contrats à terme de bitcoin à intérêt ouvert de CME Group Inc a franchi cette semaine le cap du milliard de dollars pour la première fois depuis leur lancement en décembre 2017, tandis que les positions sur les principaux marchés d'options sont passées de pratiquement rien au début de 2019 à plus de 4 milliards de dollars, selon le fournisseur de données cryptographiques Skew.

Pendant ce temps, de grandes entreprises comme Fidelity Investments et la société japonaise Nomura Holdings Inc. ont commencé à protéger les bitcoins et autres cryptocurrences pour les investisseurs institutionnels

"Il n'y a absolument aucune comparaison en termes de maturité du marché entre cette année et 2017", a déclaré Ryan Selkis, PDG de la société de crypto-données Messari. "À l'époque, les marchés des produits dérivés et du crédit existaient à peine (et) la conservation institutionnelle n'existait pas"

L'émergence de ce type d'infrastructure a permis aux investisseurs professionnels, des hedge funds aux family offices, de s'exposer plus facilement à la cryptographie.

"L'accessibilité a changé par rapport à il y a trois ans, de sorte que les types d'acteurs qui sont prêts à s'engager se sont élargis", a déclaré Tim Swanson, responsable de l'information commerciale de la société de logiciels Clearmatics

Leur participation, selon l'argument, peut conduire à plus de liquidité et moins de volatilité des prix

La réglementation s'est également développée. Alors que le secteur des cryptocurrences est encore peu surveillé ou non réglementé, des normes mondiales dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ont émergé, ouvrant la voie à de plus gros investisseurs

Les entreprises et les gouvernements les plus importants font partie de ceux qui adoptent la technologie des pièces de monnaie numériques.

Le mois dernier, PayPal Holdings Inc a déclaré qu'il allait ouvrir sa plate-forme aux cryptocurrences, tandis que son concurrent Square Inc a déclaré avoir investi 1 % de ses actifs totaux dans les bitcoins.

Contrairement à 2017, le prix du bitcoin a été soutenu par un appétit pour des actifs plus risqués suite aux mesures de relance du gouvernement et de la banque centrale pour combattre l'impact de COVID-19.

L'offre de bitcoin est plafonnée à 21 millions, ce qui la protège des politiques qui alimentent l'inflation, selon ses partisans.

Le récit a permis "à un groupe plus large d'investisseurs, y compris ceux qui ont un état d'esprit plus fondamental, de participer à la fixation des prix", a déclaré Richard Galvin du crypto-fonds Digital Asset Capital Management.

Pourtant, malgré toutes les améliorations apportées à la structure du marché et à la reconnaissance générale, le bitcoin reste très volatile. Le secteur des cryptocurrences est toujours plus opaque et moins réglementé que les marchés financiers traditionnels. Les données de négociation restent fragmentaires et les inquiétudes concernant la manipulation du marché sont nombreuses

"Pour résumer, il s'agit toujours d'un marché et d'un actif risqués", a déclaré Colin Platt, consultant en cryptocurrences.

Et malgré tout le battage médiatique, le bitcoin reste rarement utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu

Il n'y a aucune garantie qu'il sera largement utilisé comme "argent" étant donné le coût de l'extraction et de l'utilisation des bitcoins et la facilité d'utilisation des cartes de paiement sans contact ou des smartphones pour faciliter le paiement électronique", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.