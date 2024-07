CME Group Inc. a annoncé la nomination de Mike Dennis au poste de responsable mondial des titres à revenu fixe. Dans ses nouvelles fonctions, Dennis supervisera les contrats à terme et les contrats d'options de référence mondiaux les plus importants et les plus activement négociés de la société sur le SOFR et les bons du Trésor américain. Il dirigera également la plate-forme de négociation électronique liquide BrokerTec pour les indices de référence du Trésor américain, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les opérations Repo aux États-Unis.

M. Dennis rendra compte au président-directeur général du groupe CME, Terry Duffy, et fera partie de l'équipe de direction de l'entreprise. Dennis, qui démissionnera du conseil d'administration de CME Group avec effet immédiat, prendra ses fonctions au sein de l'entreprise le 5 août. En outre, Tim McCourt dirigera toutes les autres activités financières de l'entreprise, notamment les indices boursiers, les contrats à terme et les options sur devises et crypto-monnaies, ainsi que sa plateforme de change au comptant EBS, en tant que responsable mondial des actions, du change et des produits alternatifs. Il continuera à faire partie de l'équipe de direction de la société, sous la responsabilité de M. Duffy.

Dennis, qui a 22 ans d'expérience dans la négociation des taux d'intérêt, travaillait dernièrement chez ABN AMRO Clearing USA Llc, où il était directeur, membre de l'équipe de direction et directeur commercial d'ABN AMRO Clearing aux États-Unis depuis 2018. Auparavant, Dennis était directeur des services de courtage de premier ordre et de compensation à la Société Générale (SocGen). Il a également travaillé dans le domaine de la compensation chez Advantage Futures et a été trader sur les taux d'intérêt chez Peak 6 Investments.

Dennis a commencé sa carrière en 2002 au sein de la division Corporate Investment Banking de JP Morgan Chase Chicago.