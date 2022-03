L'opérateur boursier CME va lancer des versions "micro" d'options sur le bitcoin et l'éther.

Les contrats auront une taille dix fois inférieure à celle des deux plus grandes cryptomonnaies et seront disponibles pour les traders institutionnels et individuels. Ils seront lancés le 28 mars, sous réserve d'un examen réglementaire.

Les contrats d'option sont utilisés par les traders à la fois pour se protéger contre les fortes variations du prix des actions et pour spéculer sur la direction des mouvements de prix.

Malgré une progression vers le grand public, les prix des cryptomonnaies ont connu de fortes fluctuations l'année dernière, les banques centrales signalant la fin des mesures de stimulation économique de l'ère pandémique et prévoyant des hausses de taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation incontrôlée.

L'année dernière, le CME a lancé des versions "micro" de ses contrats à terme sur le bitcoin et l'éther. Les contrats à terme sont des contrats qui obligent le détenteur à acheter ou à vendre un actif à une date précise.