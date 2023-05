Les craintes d'un défaut de paiement de la part des États-Unis incitent les chambres de compensation à examiner leurs garanties

Les chambres de compensation et leurs membres réfléchissent à la manière de traiter certains bons et obligations du Trésor américain couramment utilisés comme garantie, alors que les États-Unis se rapprochent d'une échéance qui pourrait les amener à faire défaut sur leur dette, selon quatre sources du secteur.

Le président américain Joe Biden et le principal parlementaire républicain Kevin McCarthy se sont rapprochés jeudi d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine, a rapporté Reuters. Le département du Trésor a prévenu que le gouvernement pourrait manquer de fonds pour couvrir toutes ses dépenses dès le 1er juin, ce qui signifierait qu'il pourrait ne pas payer les bons du Trésor et d'autres obligations.

Ce risque a soulevé des doutes quant à la capacité des chambres de compensation, qui traitent et garantissent les transactions, à continuer d'accepter certains bons et obligations du Trésor généralement donnés en garantie par les courtiers et les investisseurs pour décrocher leurs contrats, ont indiqué ces personnes.

Si les chambres de compensation n'acceptent généralement pas en garantie les bons du Trésor arrivant à échéance dans les jours qui suivent - les instruments qui seraient immédiatement affectés par un éventuel défaut de paiement le 1er juin -, on peut également se demander si elles pourraient continuer à accepter les bons arrivant à échéance dans les semaines à venir, ont indiqué deux personnes.

Jeudi, on ne savait pas encore si les chambres de compensation, également appelées "CCP", allaient éliminer ces instruments de leur pool de garanties ou les soumettre à d'importantes décotes, ont indiqué ces personnes. Six chambres de compensation, dont CME Group, Intercontinental Exchange Inc, et LCH, propriété du London Stock Exchange Group, contactées par Reuters, ont refusé de commenter en détail les discussions.

"Nous attendons tous que les contreparties centrales fassent le premier pas pour savoir si elles vont procéder à une décote de % ou même de 100 % à mesure que nous nous rapprochons d'une date de non-résolution", a déclaré à Reuters un cadre d'une grande banque, ajoutant que la plupart des chambres de compensation continuent de penser qu'un défaut de paiement est peu probable.

Les mandats de compensation pour les produits dérivés ont été un élément clé des réformes de l'après-crise de 2009, réduisant les risques de contrepartie sur les marchés financiers. Des centaines de milliers de milliards de dollars de transactions ont été décrochés aux États-Unis en 2021, selon la Securities and Exchange Commission (SEC).

Si les chambres de compensation réduisent le pool de collatéral éligible, les investisseurs devront fournir plus de marge pour décrocher leurs positions, ou réduire leur risque, ce qui pourrait provoquer des vagues dans la plomberie des marchés financiers.

La semaine dernière, Terry Duffy, PDG de CME, a minimisé l'impact potentiel d'une défaillance des États-Unis sur les 250 milliards de dollars de garanties de la chambre de compensation de la société, déclarant à Bloomberg qu'elle ne s'inquiéterait que des factures expirant d'août à octobre. "Il s'agit d'une très petite partie de la marge que nous détenons", a-t-il déclaré.

Un porte-parole du CME a déclaré que la société surveillait la situation. "Si les risques augmentent, CME Clearing pourrait envisager d'ajuster les décotes, les marges et les autres outils d'atténuation des risques disponibles", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'Options Clearing Corporation a déclaré qu'elle dialoguait avec ses membres et qu'elle continuait à mettre en œuvre ses pratiques habituelles de gestion des risques. La Depository Trust and Clearing Corporation a déclaré qu'elle avait modélisé des scénarios relatifs à un retard dans les paiements du Trésor et qu'elle "prendrait les mesures appropriées, le cas échéant".

ICE, LCH et Eurex, propriété de Deutsche Boerse, ont également déclaré qu'ils surveillaient la situation. Eurex a ajouté qu'il n'était "actuellement pas prévu" d'exclure les obligations d'État américaines de sa liste de garanties éligibles.

Les porte-parole de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission, qui supervisent les chambres de compensation, n'ont pas fait de commentaires.

Une source réglementaire a toutefois indiqué que les régulateurs avaient travaillé avec les adhérents pour s'assurer qu'ils étaient bien positionnés en cas de défaillance potentielle ou de volatilité importante, y compris en ce qui concerne les marges. (Reportage de Michelle Price, John McCrank et Laura Matthews ; complément d'information de Huw Jones à Londres et de Pete Schroeder à Washington ; rédaction d'Anna Driver)