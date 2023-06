Les produits dérivés du marché des changes s'ouvrent au grand public en raison de l'augmentation des coûts due à la réglementation

Les investisseurs en devises transfèrent une plus grande partie de leurs transactions de produits dérivés de gré à gré (OTC) vers des produits similaires sur les marchés boursiers afin d'éviter des coûts plus élevés dus aux récentes réglementations mondiales, ce qui contribue à injecter de la transparence dans un marché de plusieurs billions de dollars qui est largement caché aux yeux du public.

L'intérêt croissant pour la compensation des transactions par l'intermédiaire d'une bourse s'explique par le fait que les réglementations s'appliquent à un plus grand nombre d'utilisateurs de ces contrats, ce qui renforce la nécessité d'abandonner les transactions bilatérales et de gérer les coûts croissants de mise en conformité.

"Les gestionnaires d'actifs et les fonds spéculatifs bénéficient ainsi d'un effet de levier sur leurs positions", a déclaré Ben Feuer, responsable des opérations de change et des ventes de produits de trading à la Société Générale à New York.

Selon Joe Midmore, directeur commercial d'OpenGamma, une société d'analyse des produits dérivés, l'augmentation des coûts de marge et de collatéral est à l'origine du changement progressif de comportement dans les transactions sur les produits dérivés de change.

À partir de septembre 2022, les entreprises achetant des produits dérivés de gré à gré non compensés pour un montant total d'au moins 8 milliards de dollars seront soumises à la réglementation - établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et l'Organisation internationale des commissions de valeurs - et devront s'assurer qu'elles disposent d'une marge suffisante pour couvrir le risque de défaillance d'une contrepartie à la transaction.

Les produits dérivés de gré à gré sont des contrats négociés de gré à gré, tandis que les produits dérivés compensés, bien que négociés bilatéralement, sont enregistrés auprès d'une chambre de compensation telle qu'une bourse. Les nouvelles règles en matière de marge exemptent les transactions compensées.

La hausse des taux d'intérêt rend la constitution de marges plus onéreuse.

Depuis longtemps, de nombreux vendeurs de bourses s'adressent aux investisseurs en leur disant : "Regardez à quel point les transactions sur les contrats à terme cotés en bourse sont plus efficaces", mais cela n'avait aucune importance jusqu'à ce que les taux d'intérêt passent de zéro à 5 %, a déclaré Michael Riddle, PDG d'Eris Innovations, qui travaille en partenariat avec le CME Group et d'autres bourses pour développer des produits de contrats à terme et d'options.

Selon Paul Houston, responsable des marchés des changes au CME Group, le changement est plus marqué pour les entreprises qui doivent déposer une marge pour la première fois.

"Elles devront également supporter les coûts opérationnels, juridiques et de conservation liés à la mise en place de facilités de marge, ainsi que les coûts de capital liés à la constitution de marges", a déclaré M. Houston.

Le marché des contrats à terme et des options de change cotés au CME représente aujourd'hui un volume quotidien moyen de 85 milliards de dollars, contre 76 milliards de dollars en 2021, ce qui indique que de plus en plus d'investisseurs utilisent des produits dérivés négociés en bourse pour remplacer les transactions de gré à gré lorsque c'est possible.

Cela ne représente qu'une fraction des 7 500 milliards de dollars échangés quotidiennement sur les marchés des changes, dont la majeure partie est négociée de gré à gré.

La chambre de compensation britannique ForexClear a également connu un mois de mai record pour les options de change, dépassant pour la première fois les 200 milliards de dollars en valeur notionnelle, c'est-à-dire la valeur totale d'une transaction sur produits dérivés.

"Pour les acheteurs, la compensation des opérations de change réduit considérablement le risque de contrepartie, permet d'optimiser les portefeuilles et offre des avantages opérationnels", a déclaré James Pearson, directeur de ForexClear.

UNE ACCEPTATION CROISSANTE

Quelque 60 entreprises ont commencé à négocier des contrats à terme et des options sur devises au sein du CME Group pour la première fois cette année, dont plus des deux tiers sont des clients acheteurs, selon les données du CME. L'année dernière, 300 entreprises négociaient de nouveaux instruments pour la première fois.

Selon l'ISDA, environ 775 entreprises sont entrées dans le champ d'application des nouvelles règles en septembre dernier.

Certains clients de Record Financial Group, un spécialiste des devises et de la gestion d'actifs, exploraient des alternatives cotées en bourse, tandis que d'autres ajustaient leurs programmes de gestion des risques pour "rester en deçà du seuil réglementaire", a déclaré le directeur des ventes de la société, Tom Arnold.

Joe Spiro, directeur de la gestion des produits chez Hazeltree, a déclaré qu'au fur et à mesure que l'exposition d'une entreprise augmentait, un plus grand nombre d'entre elles pourraient devoir adhérer aux nouvelles règles, ce qui augmenterait l'intérêt pour les transactions sur les marchés boursiers.

Les investisseurs peuvent aussi désormais effectuer des transactions sur la base de relations, comme ils le font dans l'espace OTC, et accéder à la compensation.

Par exemple, quelque 274 000 contrats dans des blocs négociés de manière privée et des échanges de positions liées (EFRP), des produits qui permettent aux utilisateurs de négocier sur une base divulguée et relationnelle avec leurs fournisseurs de liquidités et d'accéder à la compensation, ont été négociés sur le CME le 8 mars, soit une augmentation de 23 % par rapport au précédent record de décembre.

La compensation par les clients des contrats à terme non livrables à ForexClear de janvier à mai a atteint 261 milliards de dollars, soit 58 % de plus que la période correspondante en 2022.

Tous ne voient pas la nécessité de passer à la compensation, même si les coûts sont plus élevés, et tous les produits dérivés n'ont pas d'alternative compensée, ce qui limite leur adoption à plus grande échelle.

Les contrats à terme négociés en bourse ont une date de règlement fixe par rapport aux contrats à terme de gré à gré, ce qui les rend peu attrayants pour certains investisseurs, a déclaré Peter Vassallo, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe des devises chez BNP Paribas Asset Management.

Certains craignent également qu'en confiant davantage de transactions à la chambre de compensation, on ne consolide les risques au lieu de les réduire.

"Il y a un risque inhérent à ce que de nombreuses personnes effectuent des transactions sur des produits dérivés entre elles", a déclaré M. Riddle. "Et il n'existe pas de modèle qui supprime tous les risques, il ne fait que les modifier, mais il peut les atténuer.