CME Group Inc. est le marché de contrat à terme de gré à gré et d'options sur instruments financiers le plus grand et le plus diversifié du monde. Le groupe propose des contrats à terme et des options sur taux d'intérêt, sur indices boursiers, sur devises, sur matières premières d'origine agricole ou à usage industriel, sur plusieurs formes d'énergie, ainsi que des produits d'investissement alternatifs tels que des contrats ayant trait aux conditions météorologiques ou à l'immobilier. La majorité des opérations est réalisée au travers de plates-formes de négociation électroniques. Par ailleurs, CME Group Inc., via sa chambre de compensation, assure le rapprochement et le règlement des opérations effectuées sur ses marchés, éliminant ainsi tout risque de défaut de paiement.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières