CMG Holdings Group, Inc. est une société de communication marketing qui se concentre sur l'exploitation d'organisations dans les secteurs de la publicité alternative, des médias numériques, du marketing expérientiel et interactif et du divertissement. Les segments de la société comprennent XA The Experiential Agency, Inc. (XA) et CMG Holdings Group. Elle opère dans les secteurs du marketing expérientiel, du marketing événementiel, des droits commerciaux et de la gestion des talents. Son marketing expérientiel comprend la production et la promotion, la conception d'événements, l'évaluation, la négociation et l'activation de parrainages, l'achat de talents, la production de spectacles, la conception de scènes et de décors, l'analyse et la gestion de données. Elle propose également des services de stratégie de marque et de conception, y compris des conceptions graphiques, industrielles et d'emballages dans les médias traditionnels et nouveaux, des relations publiques, des médias sociaux, le développement et les relations avec les médias et des plateformes de marketing interactives pour fournir à ses clients un réseau de médias numériques privé habituel afin de développer des canaux de médias numériques de diffusion individuels.

Secteur Publicité et marketing