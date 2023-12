CML Microsystems Plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe des semi-conducteurs à signaux mixtes, à radiofréquence (RF) et à micro-ondes pour les marchés mondiaux des communications. La société exerce ses activités dans le secteur des composants de semi-conducteurs. La société utilise une combinaison de fabrication externalisée et de tests internes avec des opérations commerciales au Royaume-Uni, en Asie et aux États-Unis. Elle est un fournisseur de produits RF de haute performance et de processeurs de bande de base/modem à signaux mixtes pour de multiples marchés de communication sans fil de voix et de données. La société propose ses services à travers les marchés, tels que le sans fil et le satellite, l'infrastructure réseau, l'Internet des objets (IoT) et l'aérospatiale et la défense. Sa nouvelle gamme SuRF de circuits intégrés hyperfréquences monolithiques (MMIC) à haute fréquence et à large bande passante, ciblant la RF et les ondes millimétriques (mmWave), soutient les marchés émergents, tels que la cinquième génération (5G), les satellites et l'IoT.