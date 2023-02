Les actions de CML Microsystems en hausse après l'approbation de l'aménagement du site Oval Park

(Alliance News) - Les actions de CML Microsystems PLC ont augmenté tôt vendredi, après avoir annoncé que l'approbation conditionnelle de planification a été accordée à son site actuel de 29 acres situé à Oval Park à Maldon.

CML est une société basée dans l'Essex, en Angleterre, qui développe des semi-conducteurs à signaux mixtes, à radiofréquences et à micro-ondes pour les marchés mondiaux des communications. Ses actions étaient en hausse de 5,1% à 578,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

En septembre, CML a annoncé son intention de créer plus de 200 emplois sur son site de 29 acres d'Oval Park d'ici 2024. Elle a déclaré que le développement abritera des bureaux, des entrepôts et des installations de recherche et développement, ainsi que Maldon Crystal Salt Co Ltd et Tecniq Ltd, qui déménageront toutes deux sur le site.

Maldon Salt est une marque de sel fondée à Maldon, près de la côte de l'Essex, tandis que Tecniq est une entreprise de fabrication de pointe en matière de conception et de technologie travaillant pour les constructeurs automobiles.

À l'époque, elle a soumis des demandes de planification au conseil du district de Maldon.

Vendredi, CML a déclaré qu'elle avait reçu une approbation d'urbanisme conditionnelle pour les quatre demandes d'urbanisme relatives au développement de l'Oval Park. L'approbation finale est attendue "sous peu".

Le président Nigel Clark a déclaré : "Cette transaction permet de dégager des fonds d'un actif sous-utilisé qui profitera à l'entreprise dans l'avenir. Elle soutient la stratégie bien connue du groupe en tant qu'entreprise de semi-conducteurs pure play, avec une concentration exclusive sur les marchés mondiaux des communications."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

