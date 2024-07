(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

CML Microsystems PLC - Développeur de semi-conducteurs à signaux mixtes, radiofréquences et micro-ondes pour les marchés des communications, basé à Essex, en Angleterre - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice avant impôts a chuté de 22% à 2,5 millions de livres sterling, contre 3,2 millions de livres sterling l'année précédente. En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 %, passant de 20,6 millions de livres sterling à 22,9 millions de livres sterling. "Les vents contraires macroéconomiques et les niveaux de stocks trop élevés chez certains clients ont réduit la rentabilité pour l'année", déclare le directeur général Chris Gurry. CML recommande un dividende final inchangé de 6,0 pence par action, ce qui laisse la distribution totale inchangée à 11 pence par action. CML déclare que la contribution des revenus de MwT a été très positive et supérieure aux attentes de la direction. "Bien que l'on s'attende à ce que l'environnement de demande mitigé se poursuive au cours de l'exercice actuel, la solidité de notre bilan et nos relations approfondies avec nos clients nous permettent d'investir en toute confiance et d'obtenir un rendement optimal pour toutes les parties prenantes à moyen et à long terme", ajoute M. Gurry.

Central Asia Metals PLC - explorateur de cuivre, de zinc et de plomb, qui opère à la fois au Kazakhstan et en Macédoine du Nord - annonce la publication de son document d'information publique concernant la gestion des installations de stockage des résidus de la mine de zinc-plomb de Sasa, en Macédoine du Nord. Cette publication permet à CAML de se conformer à la norme industrielle mondiale en matière de gestion des résidus. L'adoption de la norme GISTM n'est pas une obligation légale, mais elle est exigée des membres du Conseil international des mines et métaux.

BATM Advanced Communications Ltd - fournisseur israélien de technologies pour les solutions de mise en réseau et les systèmes de laboratoire médical - signe un accord de partenariat stratégique et de coopération avec un groupe mondial de technologie, d'ingénierie et de défense pour fournir la solution de cybersécurité du groupe aux marchés commerciaux. BATM note que le partenaire anonyme a généré un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards USD en 2023 et qu'il dessert des clients dans plus de 100 pays. Au cours des deux prochaines années, BATM déclare qu'il recevra un minimum de 2,1 millions USD du partenaire pour la phase de personnalisation du produit et la fourniture d'une quantité initiale d'unités, qui seront livrées en trois phases au cours des deux années. Le groupe devrait commencer à livrer les unités d'ici la fin du premier semestre 2025. BATM qualifie ce contrat de "fantastique approbation de notre solution".

CleanTech Lithium PLC - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur le Chili - Annonce les résultats d'une étude sur l'emplacement de l'usine réalisée dans le cadre de l'étude de préfaisabilité en cours pour le projet Laguna Verde, qui devrait s'achever plus tard cette année. L'étude a évalué la configuration optimale de l'emplacement de l'usine pour le projet. Elle a fourni une analyse de compromis entre l'implantation de l'ensemble de l'usine à Laguna Verde et la répartition des installations de l'usine entre Laguna Verde et le centre minier voisin de Copiapo. L'option consistant à implanter l'usine DLE et les étapes de concentration de l'éluat sur le site de Laguna Verde, et l'usine de carbonatation à Copiapo, est très favorable, ce qui a conduit à la décision d'aller de l'avant avec cette option, indique CleanTech. L'étude de faisabilité, qui devrait être achevée avant la fin du quatrième trimestre, comprendra des estimations actualisées des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation et permettra de déterminer la stratégie optimale de développement de la production.

Impact Healthcare REIT PLC - Propriétaire londonien de maisons de soins et d'autres propriétés de soins - Échange de contrats pour la vente de cinq maisons de soins non essentielles pour un montant de 8,8 millions de livres sterling, conformément à la dernière évaluation de ces maisons au 31 mars. Trois des maisons de soins sont situées dans le Yorkshire de l'Est, une à Llandudno et une à Wrexham. Impact a acquis les cinq maisons de soins dans le cadre de son portefeuille de semences d'offre publique initiale en mai 2017. "Les maisons ont soit des antécédents de sous-performance relative, ont de faibles scores [certificat de performance énergétique] ou sont plus petites que la taille idéale pour une maison de soins", explique Impact. À l'issue de ces ventes, Impact détiendra 135 propriétés.

Ilika PLC - société de technologie des batteries à l'état solide basée à Romsey, en Angleterre - expédie le premier lot de prototypes de batteries Goliath à des fins d'essai par un constructeur automobile de premier rang. En mai, Ilika a annoncé qu'elle avait commencé à tester en interne ses batteries prototypes P1 Goliath dans le cadre d'un programme parrainé par un client. Le premier lot a maintenant été expédié pour validation externe.

Caspian Sunrise PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - Mise à jour des essais de puits et des préparatifs en vue de l'affrètement imminent du Caspian Explorer. Au puits 155, le forage a été achevé et du pétrole a été détecté sur un intervalle de 22 mètres. Au puits 803, du pétrole a été détecté sur un intervalle de 60 mètres entre 3 360 mètres et 3 420 mètres, au-dessus des attentes et également au-dessus de la couche de sel principale. Des tests sont en cours sur un intervalle de 11 mètres. Le puits 815 a été foré, indique Caspian. En outre, les derniers préparatifs en vue de l'affrètement pour un consortium dirigé par ENI sont en cours et le Caspian Explorer devrait quitter le port d'Aktau dans le courant de la semaine afin que le forage puisse commencer comme prévu au début du mois de juillet. Le forage devrait durer deux mois.

Bezant Resources PLC - société d'exploration de cuivre et d'or avec des projets en Afrique, en Amérique du Sud et aux Philippines - IDM International Ltd, à qui Bezant a vendu sa participation dans le projet Mankayan Copper Gold aux Philippines, fournit une mise à jour. IDM indique que les forages de préfaisabilité à Mankayan sont terminés. Colin Bird, président de Bezant, déclare que cette mise à jour démontre "le professionnalisme et la diligence avec lesquels la direction des Philippines, soutenue par IDM, développe le projet Mankayan".

Gem Diamonds Ltd - exploitant de mines de diamants au Lesotho et au Botswana - récupère un diamant blanc de type II de 123,20 carats dans sa mine de Letseng au Lesotho. "Il s'agit du huitième diamant de plus de 100 carats récupéré en 2024", indique la société.

