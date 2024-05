CMOC Group Ltd, anciennement China Molybdenum Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à l'exploitation minière, à la fusion, au traitement et au commerce du molybdène, du tungstène, du cuivre et d'autres métaux. La société exerce ses activités dans six secteurs. Le secteur des produits liés au molybdène et au tungstène se consacre à l'extraction de minerai de molybdène et de tungstène. Le secteur des produits liés au cuivre et à l'or se consacre à l'exploitation minière du cuivre et de l'or. Le secteur des produits liés au niobium et au phosphate se consacre principalement à la production de niobium et d'engrais phosphatés. Le segment des produits liés au cuivre et au cobalt se consacre à la production de cuivre et de cobalt. Le secteur du commerce des métaux est principalement engagé dans la vente de métaux. Le segment "Autres" est principalement engagé dans des activités de soutien à l'exploitation minière.

Secteur Exploitations minières et métallurgie