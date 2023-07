CMS Info Systems Ltd est une société de gestion de trésorerie basée en Inde. La société répond à un large éventail de besoins d'externalisation pour les banques, les institutions financières, le commerce de détail organisé et les sociétés de commerce électronique en Inde. La société opère dans trois segments : Services de gestion de trésorerie, Services gérés et Autres. Ses services de gestion de trésorerie comprennent des services de réapprovisionnement de bout en bout des guichets automatiques bancaires (GAB), l'enlèvement et la livraison d'espèces, des services de gestion et de vérification des espèces du réseau et des services de transport de fonds pour les banques. Ses services de gestion comprennent la vente de produits d'automatisation bancaire, le déploiement et la maintenance annuelle associée ; le déploiement et les services gérés de marque brune pour les banques ; les systèmes de contrôle communs et les solutions logicielles. Ses solutions logicielles comprennent des solutions logicielles multi-fournisseurs et d'autres solutions logicielles de sécurité et d'automatisation, ainsi que la surveillance à distance des distributeurs automatiques de billets. Ses autres services comprennent l'émission et la gestion de cartes financières pour les banques et les services de personnalisation de cartes.