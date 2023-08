CN Energy Group Inc est une société holding qui produit et fournit principalement du charbon actif à base de bois. La société produit également de l'électricité à partir de la biomasse produite dans le cadre du processus de production de charbon actif et fournit un service technique. Par l'intermédiaire de ses filiales, son produit est principalement utilisé dans les domaines de la fabrication pharmaceutique, de la fabrication industrielle, de la purification de l'eau, de la protection de l'environnement, ainsi que de la production d'aliments et de boissons.

Secteur Produits chimiques de base