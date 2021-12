Air Liquide et IVECO collaborent pour accélérer le développement de la mobilité lourde hydrogène en Europe

Regulatory News:

Air Liquide, (Paris:AI) un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, et IVECO, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, ont signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène en Europe. Ce partenariat contribuera à développer la mobilité propre en s’appuyant sur les compétences complémentaires des deux entreprises. Air Liquide apportera notamment son expertise de l’hydrogène sur toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution en passant par le stockage, et IVECO son expérience en tant que fournisseur de solutions avancées de transport durable.

Les deux partenaires alloueront des moyens et des ressources pour étudier le développement de poids lourds électriques à pile à combustible effectuant de longues distances, ainsi que le déploiement de stations d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les principaux couloirs de transport routier européens. En parallèle, les deux entreprises feront ensemble la promotion d’initiatives visant à encourager la mobilité hydrogène en impliquant toutes les parties prenantes sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de la collaboration actuelle entre les deux entreprises dans le cadre du projet HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Écologique et Durable), dans le sud de la France. Celui-ci vise à développer la première flotte européenne de camions électriques à pile à combustible de 44 tonnes, associée à la première station de recharge en hydrogène haute pression d'une tonne par jour, avec pour objectif de décarboner le transport routier de marchandises longue distance en Europe.

Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide et Directeur des activités Hydrogène, a déclaré : « L'hydrogène peut contribuer de manière significative à réduire les émissions du secteur des transports car il est particulièrement adapté aux véhicules lourds longue distance. Air Liquide est heureux de s'associer à un leader comme IVECO pour étudier comment mettre en œuvre cette révolution. En ligne avec ses objectifs de développement durable, Air Liquide agit en faveur du développement des écosystèmes hydrogène et contribue à l'émergence d'une société bas carbone. »

Luca Sra, designated President, Truck Business Unit, Iveco Group, a déclaré : « Nous sommes engagés dans le développement d'une économie de l'hydrogène et sommes heureux de collaborer avec Air Liquide pour identifier la manière la plus efficace de fournir aux opérateurs ce carburant alternatif durable pour le transport. Il est essentiel de tous nous mobiliser pour la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone, en travaillant ensemble pour accélérer l'industrie dans cette voie. »

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

A propos de CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211213005861/fr/