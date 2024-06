Fondé en 1924, Emil Frey est le premier groupe de distribution automobile en Europe et notamment en France avec son réseau Autosphere de 322 concessions auto/moto (sites principaux et secondaires) et 31 marques distribuées. En France, le Groupe représente plus de 10 000 salariés et un chiffre d'affaires consolidé de 5,9 milliards d'euros en 2023.

Revenons tout d'abord sur l'origine de ce groupe. Emil Frey, mécanicien de formation, pilote reconnu de moto et entrepreneur dans l'âme, ouvre en 1924 à Zurich son premier atelier consacré aux motos et aux voitures. Afin de démontrer la qualité de ses produits, le jeune garagiste ne craint pas de s'engager sur de nouvelles voies et prend part avec succès à des courses de motos. Exigeant et compétent, Emil Frey place la satisfaction client au cœur de sa vision d'entreprise et se bâtit rapidement une réputation de premier ordre de spécialiste au service efficient et rigoureux.

L'atelier modeste des débuts laisse place à une importante entreprise d'importation de véhicules principalement anglais.

En 1969, Emil Frey transmet à son fils Walter la Direction de l'entreprise qui ne cesse de croître jusqu'à aujourd'hui par le biais de plusieurs rachats et de développement de plateformes de distribution.

Souhaitant s'ouvrir à la distribution de matériels agricoles, la filiale Emil Frey France s'est portée acquéreur le 31 mai dernier du groupe Gabagri, acteur majeur du machinisme agricole dans le Morbihan (56), Loire-Atlantique (44) et Maine-et-Loire, dirigé par Fabrice et Jacques Gabillet. Le groupe Gabagri se compose notamment des concessionnaires New Holland Gabillet et MAC.

Fidèles à la marque New Holland depuis 1967, les Ets Gabillet, se répartissent sur cinq bases dans le Morbihan (56).

La société Matériel Agricole Castelbriantais (M.A.C) a été fondée en 1951 par la famille HUARD, l'un des grands noms du machinisme agricole français. Repris par Gabagri en 2009, elle possède quatre bases reparties dans la Loire-Atlantique (44) et le Maine-et-Loire (49).

Le groupe Gabagri emploie 170 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros en 2023. La volonté de Jacques et Fabrice, directeurs du Groupe, a toujours été d'apporter de la compétence et de la modernité au service de l'agriculture, des valeurs en totale cohérence avec les valeurs que porte le groupe Emil Frey France.

« La reprise de Gabagri, entreprise bien ancrée sur son territoire, conforte notre arrivée sur le marché de la distribution de machines agricoles et confirme notre partenariat avec CNH Industrial débuté avec la reprise de Bretagri en février. Nous intégrons une nouvelle marque dans notre portefeuille et pas des moindres, puisqu'il s'agit de New Holland, marque de référence sur le podium des ventes pour la quasi-totalité de son offre. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape décisive dans le développement de notre branche Agricole. Et c'est tout autant une aventure humaine avec l'intégration des collaborateurs de ces différentes acquisitions. » a souligné Hervé Miralles, Président du groupe Emil Frey France.

Emil Frey France compte désormais 6 grands domaines d'activités : la distribution automobiles et motos, la distribution de véhicules industriels, la conception et distribution de pièces détachées, l'importation automobile, le reconditionnement industriel de véhicules d'occasion, et à présent, la distribution de machines agricoles. Ces différentes diversifications affichent la volonté du Groupe de se positionner comme acteur majeur de la distribution de véhicules au global.

Olivier le Flohic, Directeur de New Holland France, a également salué la concrétisation de cet accord « Nous nous réjouissons de l'arrivée du groupe Emil Frey France dans le réseau New Holland. En effet, il s'agit d'une entreprise familiale et très attachée à la notion de service client, ce qui correspond parfaitement à l'ADN de notre réseau. Il nous a donc semblé pertinent et même presque naturel de développer ce partenariat. L'expertise d'Emil Frey France, acquise dans d'autres secteurs d'activités, ne peut que renforcer notre distribution et bénéficier à l'ensemble de nos clients New Holland sur ce secteur. Nous tenons également à remercier chaleureusement Fabrice et Jacques Gabillet qui ont porté très haut les couleurs de notre marque pendant de nombreuses années. »

Le réseau de concessions New Holland, premier réseau de France, se démarque par l'expertise et le professionnalisme de ses concessions. L'arrivée dans l'ouest de la France du groupe Emil Frey France, fort de tant d'années d'expérience, ne pourra que renforcer notre objectif premier : faire de la relation client notre moteur de développement.

Morigny-Champigny, le 17 juin 2024