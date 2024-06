Une gamme de 12 modèles compacts

Disponible dans le réseau New Holland dès 2024

New Holland profite du SALON VERT 2024 pour lancer sa nouvelle gamme de tracteurs Espaces Verts en France.

La gamme Boomer qui a déjà fait ses preuves dans certains autres pays européens est désormais également disponible pour le marché français à travers le réseau de la marque NEW HOLLAND.

Olivier LE FLOHIC, Directeur New Holland France, déclare « La gamme Boomer est une formidable opportunité pour nos concessionnaires qui pourront désormais offrir à leurs clients traditionnels un complément de gamme avec des tracteurs compacts, en particulier à destination des paysagistes, collectivités, centres équestres, maraichers sous serre et autres cultures spécialisées mais également particuliers ayant une propriété à entretenir. Plus que jamais, New Holland continue d'investir pour offrir à ses clients et à ses concessionnaires la palette de solutions la plus large du marché, quel que soit le type d'activités agricole»

Cette gamme de tracteurs compacts est composée de 12 modèles allant du Boomer 25 C au Boomer 55, disponibles pour la plupart en version arceau rabattable ou cabine qui se répartissent en 4 classes.

Modèle Boomer 25C Boomer 25 Boomer 35 Boomer 40 Boomer 45 Boomer 50 Boomer 55 Classe 0,5 1 2 2 3 3 3 Puissance 24 24 35 40 47 52 57 Versions Arceau Arceau Arceau / Cabine Arceau / Cabine Arceau / Cabine Arceau / Cabine Arceau / Cabine

Les moteurs turbo 3 cylindres à injection directe par rampe commune offrent une puissance élevée avec un couple exceptionnel, qui atteint 188 Nm à 1 600 tr/min sur le Boomer 55 qui est le modèle le plus puissant. Le radiateur et le ventilateur de refroidissement de plus grande taille améliorent encore l'efficacité du moteur. Le système de post-traitement est doté d'un nouveau dispositif à régénération continue, qui comprend un catalyseur d'oxydation diesel et un filtre à particules diesel. Le moteur et le dispositif de post-traitement, parfaitement intégré sous le capot moteur, permettent de satisfaire à la norme Stage V avec une consommation de carburant exceptionnellement basse.

La nouvelle gamme de tracteurs Boomer présente une multitude de caractéristiques qui permettent de réduire sa consommation, comme la disponibilité de la prise de force 540 Eco sur les modèles de classe 3, qui garantit un régime de prise de force ne dépassant jamais le régime cible de plus de 10 %, ce qui permet de limiter la consommation de carburant.

La transmission peut être de type mécanique sur tous les modèles à partir du Boomer 25 ou bien hydrostatique sur tous les modèles avec dans ce cas un régulateur de vitesse en standard.

Les modèles à cabine de Classe 3 équipés d'une transmission hydrostatique, offrent également la nouvelle option d'assistance hydraulique, qui réduit au minimum l'effort à fournir pour actionner la pédale. Plus d'efficacité et de productivité dans un tracteur compact Les modèles équipés d'une transmission hydrostatique sont également disponibles avec la fonction EZ Speed, qui coordonne la pédale hydrostatique de marche avant et le régime moteur, ce qui se traduit par une efficacité et une polyvalence accrues. Si l'utilisateur active cette fonction avec l'accélérateur à main en position basse, le moteur accélère lorsqu'il appuie sur la pédale hydrostatique. Il a ainsi la garantie de disposer du bon régime moteur et de la bonne vitesse d'avancement chaque fois qu'il en a besoin. Cette fonction est, par exemple, très utile si l'utilisateur souhaite maintenir un faible niveau de bruit lorsque le tracteur est à l'arrêt, et augmenter le régime moteur uniquement lorsque le tracteur commence à se déplacer. La fonction peut également être désactivée, ce qui permet à l'utilisateur de gérer indépendamment le levier d'accélérateur manuel et la pédale hydrostatique lors de travaux à la prise de force où il doit maintenir un certain régime moteur afin d'assurer la rotation de la prise de force au régime requis.

Une nouvelle fonction de prise de force automatique, facile à activer à l'aide d'un interrupteur, désactive automatiquement la prise de force lorsque l'attelage trois points est relevé et la réactive lorsqu'il est abaissé. Cela permet non seulement d'améliorer le confort de l'utilisateur et de réduire sa fatigue, mais aussi d'accélérer le travail dans les applications où le relevage arrière doit être relevé et abaissé fréquemment, ce qui se traduit par une productivité accrue.

Nouvelle cabine tout confort sur toute la gamme ; tous les modèles de Classe 2 et Classe 3 sont disponibles avec la nouvelle cabine grand confort Boomer Suite™, qui offre une visibilité exceptionnelle et des commandes ergonomiques. Le nouveau tableau de bord est doté d'un nouvel afficheur LCD de la vitesse du véhicule, qui facilite l'utilisation. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort et de nombreuses fonctionnalités, qui réduisent sa fatigue (régulateur de vitesse, EZ Speed entre autres). La climatisation est disponible de série sur toutes les versions cabine.

La grande polyvalence du Boomer dans toutes ses applications est renforcée par le vaste choix de pneus, qui comprend des pneus agraires, industriels, gazon ou mixtes.