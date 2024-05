Nouvel ajout dans le portefeuille des tracteurs à carburant alternatif de New Holland, élargissant l'offre de la marque avec la technologie du gaz naturel comprimé (GNC) et avec plus de puissance

Ce tracteur présente une évolution du moteur alimenté au biométhane, actuellement utilisé sur le T6.180 Methane Power, pour égaler les attentes de puissance et de performance qui font la réputation du T7

La production devrait démarrer au second semestre 2024 au Centre d'excellence des carburants alternatifs de New Holland à Basildon, au Royaume-Uni

À Agritechnica 2023, New Holland Agriculture ne se contente pas de présenter le prochain développement de sa famille de tracteurs T7, mais annonce en même temps l'expansion du portefeuille de produits à carburants alternatifs de la marque.

Le nouveau tracteur T7.270 Methane Power GNC (Gaz Naturel Comprimé) fait ses débuts mondiaux au salon international, amenant la technologie des carburants alternatifs de New Holland plus haut en termes de puissance et permettant à un plus large éventail d'acheteurs potentiels d'en bénéficier. Avec ce nouveau modèle, New Holland franchit une nouvelle étape importante dans sa stratégie de Clean Energy Leader (Leader de l'énergie propre) et cela nous renforce dans notre ambition de devenir la marque proposant la gamme la plus complète de matériels fonctionnant avec des carburants alternatifs.

Basé sur le T7 avec la plate-forme PLM Intelligence et doté de la dernière cabine Horizon Ultra, ce tracteur est équipé du moteur au biométhane NEF de 6,7 litres qui a déjà fait ses preuves sur le tracteur T6.180 Methane Power. Il est réglé pour délivrer une puissance accrue qui correspond aux capacités et aux performances attendues d'un modèle de tracteur T7. Le moteur a un couple maximal de 1 160 Nm, et il produit un maximum de 270 ch dans toutes les conditions. Il s'agit d'un moteur revisité pour atteindre les performances attendues par les clients de ce segment.