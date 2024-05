CNH Industrial N.V. est une société d'équipement et de services. La société est engagée dans la conception, la production, le marketing, la vente et le financement d'équipements agricoles et de construction. La société opère à travers trois segments : Agriculture, Construction et Services financiers. Le segment Agriculture conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de machines et d'outils agricoles, notamment des tracteurs à deux et quatre roues motrices, des tracteurs à chenilles, des moissonneuses-batteuses, des vendangeuses et des récolteuses de canne à sucre, des équipements pour le foin et le fourrage, etc. Son segment Construction conçoit, fabrique et distribue une gamme complète d'équipements de construction, notamment des excavatrices, des bouteurs sur chenilles, des niveleuses, des chargeuses sur pneus, des chargeuses-pelleteuses, des chargeuses compactes et des chargeuses sur chenilles compactes. Son secteur des services financiers propose des billets de détail et des financements par crédit-bail à des clients finaux pour l'achat d'équipements et de composants agricoles et de construction, neufs ou d'occasion.

Secteur Véhicules et machines lourdes