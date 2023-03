CNH Industrial achète Augmenta pour améliorer la précision du traitement des cultures

CNH, fabricant de machines agricoles et d'équipements de construction, considère les technologies dites de précision comme un élément concurrentiel clé dans son activité agricole, la plus importante.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires a dépassé les 25 milliards de dollars en 2022, a déclaré qu'il visait une contribution estimée à 1 milliard de dollars des composants des technologies de précision au chiffre d'affaires net de cette année.

L'accord vise à accélérer le développement des technologies d'Augmenta basées sur des données détectées par des capteurs pendant le processus de pulvérisation, a déclaré CNH dans un communiqué.

Les travaux d'Augmenta dans ce domaine comprennent également la mise au point d'une caméra multispectrale et d'un logiciel qui surveille l'environnement de fonctionnement d'une machine et agit directement par l'intermédiaire de la machine, a ajouté le communiqué.

Il propose aux agriculteurs des économies sur les quantités d'herbicides, de fongicides, d'engrais et d'autres traitements de croissance des plantes.

CNH détenait déjà une participation de 10,5 % dans Augmenta par l'intermédiaire de sa société de capital-risque CNH Industrial Ventures.

"Il s'agit d'un développement important pour notre activité agricole qui soutiendra davantage nos concessionnaires en différenciant nos équipements grâce à une technologie à valeur ajoutée", a déclaré Parag Garg, Chief Digital Product Officer de CNH.

Augmenta exercera ses activités au sein de l'unité américaine du groupe, Raven, et conservera ses employés et ses bureaux actuels en Grèce et aux États-Unis.

L'opération, qui sera financée par les liquidités disponibles, devrait être finalisée au cours du premier trimestre, a déclaré CNH Industrial.