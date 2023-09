CNH Industrial N.V. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de machines spécialisées et de services pour les secteurs de l'agriculture et de la construction, ainsi que dans la fourniture de pièces de rechange et d'accessoires. L'activité s'organise autour de trois secteurs : - matériel agricole : une gamme complète de machines et d'outils agricoles, y compris des tracteurs à deux et quatre roues motrices, des tracteurs à chenilles, des moissonneuses-batteuses, des vendangeuses et des récolteuses de canne à sucre, des équipements pour le foin et le fourrage, etc ; - matériel de construction : notamment excavateurs, bouteurs à chenilles, niveleuses, chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement et chargeuses à chenilles compactes ; - services financiers : billets de détail et financement par crédit-bail à des clients finaux pour l'achat d'équipements et de composants agricoles et de construction, neufs et d'occasion. CNH Industrial N.V. dispose d'un réseau d'installations et de concessionnaires qui s'étend sur les cinq continents, couvrant environ 170 marchés.

Secteur Véhicules et machines lourdes