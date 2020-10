CNIM Groupe : Bertin Technologies announces the sale of its energy and environment engineering and consulting business to Naldeo Group. (in French)

Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, annonce la cession de son activité d'ingénierie et de conseil en énergie et environnement à Naldeo Group.

Afin de se recentrer sur ses axes stratégiques, Bertin Technologies annonce aujourd'hui la cession de son activité Bertin Energie Environnement (BEE) à Naldeo Group. BEE propose à ses clients un ensemble complémentaire d'expertises liées au conseil technologique, l'ingénierie des procédés, la maîtrise des risques industriels, la sûreté de fonctionnement, la performance industrielle, la production d'énergie renouvelable et décentralisée ainsi que les logiciels et les solutions numériques.

Le projet d'acquisition du fonds de commerce de Bertin Energie Environnement par Naldeo Group, annoncé le 15 juillet dernier et ayant fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concerné, a été réalisé ce jour.

Avec cette acquisition, via sa filiale Naldeo Technologies et Industries, Naldeo Group renforce ses expertises et ses références dans les métiers de la transition écologique, énergétique, hydrique et digitale.

A propos de Bertin Technologies

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s'appuie sur sa longue expérience d'innovation pour développer, fabriquer et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants dans les domaines de la Défense, du Nucléaire, du Spatial, des Grands Instruments Scientifiques, des Life Sciences et de l'Hôpital. Sa filiale Bertin IT est spécialisée dans le développement de solutions logicielles cyber (sécurité & intelligence). Parmi ses 640 collaborateurs, on compte 2/3 d'ingénieurs et de cadres de haut niveau. L'entreprise est présente avec des filiales dédiées en Allemagne, en Suède, en Angleterre, aux USA et en Italie et réalise environ 50% de son chiffre d'affaires en dehors de France. www.bertin-technologies.com

Une société du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie environ 2 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2019 de 588 millions d'euros, dont 48 % réalisés à l'export.

www.cnim.com

A propos de Naldeo Group

Naldeo est un groupe indépendant d'ingénierie et de conseil, spécialisé dans les enjeux de la transition écologique et les effets du changement climatique sur la gestion de nos ressources (hydriques, énergétiques) dans les métropoles et les territoires. Avec 10 implantations en France, environ 170 collaborateurs, et des expertises sectorielles dans l'eau, l'énergie, les déchets, l'environnement et l'aménagement urbain, Naldeo Group intervient pour des clients publics ou privés sur tout le cycle de vie des projets, que ce soit en AMO, en maîtrise d'œuvre, ou encore en études techniques, conseil, audit ou contrôle d'exploitation. Naldeo Group est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et ses salariés, avec le soutien de DEMETER, pionnier et leader de l'investissement non coté dans la transition écologique, et de la société d'investissement ALLEGRO CANTABILE. www.naldeo.com

