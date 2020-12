CNIM Groupe : Group, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du jeudi 3 décembre 2020

CNIM GROUP (+ 22,38 % à 17,50 euros)

L'équipementier et ensemblier industriel a prolongé son rebond après avoir touché un plus bas de 10 ans début novembre. Alors que le groupe devrait être scindé en 2, le journal Les Echos révèle qu'un conglomérat chinois ferait la course en tête pour reprendre le pôle Environnement et Energie. Le pôle Innovation et Systèmes, qui travaille dans les secteurs stratégiques de la recherche nucléaire et de l'armement, serait, lui, repris par un fonds d'investissement.