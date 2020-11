CNIM Groupe : Le British Safety Council décerne cinq étoiles à CNIM Environnement & Energie EPC à l'issue de son audit sur la santé et la sécurité au travail

CNIM Environnement & Energie EPC, mandaté par Masdar Bee'ah pour la réalisation clés en main du centre de valorisation énergétique de Sharjah aux Emirats Arabes Uni

vient de décrocher cinq étoiles à l'issue de l'audit sur la santé et la sécurité au travail mené par le British Safety Council. Cet audit atteste de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'amélioration continue de ses systèmes et dispositifs du management de la santé et de la sécurité.

CNIM Environnement & Energie EPCa fait l'objet d'une évaluation complète, quantifiée et rigoureuse de ses politiques, processus et pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. L'audit comportait une revue de la documentation, des entretiens avec les managers, les collaborateurs et d'autres parties prenantes clés, ainsi que des points de contrôle effectués sur un échantillon d'activités opérationnelles.

L'audit a évalué la performance de CNIM Environnement & Energie EPC par rapport aux principaux indicateurs des meilleures pratiques en vigueur et a examiné en détail plus d'une soixantaine d'éléments .

Cette note de cinq étoiles témoigne de la qualité de la démarche entreprise par CNIM Environnement & Energie EPC.

Pour David Parr, Directeur des politiques et des services techniques au British Safety Council, « l'attribution des cinq étoiles à la suite de notre audit des meilleures pratiques de santé et de sécurité au travail récompense une performance remarquable. Elle est caractéristique d'une entreprise proactive, déterminée à améliorer en permanence ses actions en matière de santé, de sécurité et de gestion des risques pour le bien-être de ses équipes.