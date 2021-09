CNIM Groupe : Première pierre du chantier RUN'EVA , futur pôle multi filières de traitement et de valorisation à grande échelle des déchets de Pierrefonds à La Réunion.

Michel Fontaine, Président d'ILEVA, le syndicat mixte en charge du traitement des déchets ménagers des régions Sud et Ouest de La Réunion et CNIM, Mandataire du groupement FUTU'RUN, ont posé le 10 septembre 2021 la première pierre de RUN'EVA en présence des membres du Conseil syndical et de Clément Beaune, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Le syndicat mixte ILEVA a confié au groupement piloté par CNIM la conception-construction du pôle déchets sud, ainsi que son exploitation pendant 10 ans, avec des engagements de performance globale.

Autour de CNIM, FUTU'RUN regroupe des leaders dans leurs domaines respectifs : Spie Batignolles, GTOI, Colas Projects, Bollegraaf, Naldeo, L'Atelier Architectes et Architrav. Il s'agit de la 293ème installation industrielle dédiée à la valorisation des déchets réalisée par CNIM.

RUN'EVA est lauréat d'un appel à projets lancé par l'ADEME en 2016 et visant à soutenir les actions de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération issus des déchets en métropole et en Outre-Mer.

ILEVA porte ce projet majeur pour tourner la page à l'enfouissement des déchets ménagers et entrer dans une nouvelle ère de gestion durable des déchets à La Réunion, territoire insulaire à la biodiversité exceptionnelle reconnue par l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa partie terrestre (Pitons, cirques et remparts) et avec la réserve naturelle marine pour sa partie maritime.

Outil industriel de pointe répondant aux plus hauts standards réglementaires et environnementaux, le pôle multi filières RUN'EVA participe à la fin du tout-enfouissement en transformant en ressource les déchets n'ayant pu être évités et contribue aux objectifs d'économie circulaire de l'île.

Dès 2023, RUN'EVA produira de l'électricité renouvelable pour plus de 60 000 habitants.

200 000 tonnes de déchets y seront valorisées chaque année et non plus enfouis.

33 000 tonnes de déchets y seront triées en vues d'être recyclées, en plus de ceux déjà traités dans les centres de tri actuels.

RUN'EVA comprend 3 filières de valorisation des déchets ménagers :

le tri des matières recyclables,

la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets,

la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR [1] ), issus des déchets non recyclables.

Une unité de tri mécanique d'une capacité horaire de 50 t/h permettra de séparer les matières recyclables et la fraction fermentescible des ordures ménagères.

Deux unités de méthanisation distinctes de capacité unitaire de 15 000 t/an seront alimentées par la fraction fermentescible des ordures ménagères et par les biodéchets issus de collecte sélective. Le biogaz sera valorisé en énergie électrique.

Une unité de préparation des combustibles solides de récupération et une unité de valorisation énergétique (UVE) de ces CSR en électricité complètent le dispositif. L'UVE sera équipée d'une chaudière horizontale d'une puissance thermique de 65 MW et de systèmes de traitement des fumées TermiNOxLAB™ et VapoLAB™ brevetés par LAB, filiale de CNIM, garantissant des émissions atmosphériques inférieures aux limites imposées par les futures réglementations. Le turbo alternateur, d'une puissance de 18,5 MW électrique alimentera les 60 000 habitants.

[1]Combustible Solide de Récupération : combustible créé à partir de déchets n'ayant pas pu être recyclés et qui alimente l'unité de valorisation énergétique en vue de produire de l'électricité.