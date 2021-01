Paris, le 28 janvier 2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CNIM Groupe entre en négociations exclusives avec le groupe Paprec pour la cession de son activité O&M.

CNIM Groupe est entré en négociations exclusives avec le groupe Paprec pour la cession éventuelle de son activité O&M qui regroupe ses filiales spécialisées dans l'exploitation et la maintenance de centres de valorisation énergétique.

En fonction du résultat des négociations, les instances représentatives du personnel concernées seront consultées, le projet finalisé sera soumis aux organes de gouvernance, aux autorités de contrôle compétentes et aux créanciers de CNIM Groupe, et le marché en sera informé.

A propos du Groupe CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 792 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2019 de 588,4 millions d'euros, dont 48,2 % réalisés à l'export.

